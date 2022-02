Jean-François Borras, de "Petit chanteur" de Monaco à ténor à l'Opera Monte-Carlo

Une distance d’un kilomètre à vol d’oiseau, voilà comment on peut symboliser la carrière du ténor Jean-François Borras. Cette distance est celle qui va de la cathédrale à l’opéra.

En la cathédrale, il y a trente ans, il était "Petit chanteur". Il faisait partie de ces enfants qui nous émeuvent, en aube, lors des cérémonies religieuses et qui, une fois l’An, vont faire entendre leur voix angélique dans quelques pays étrangers.

À l’opéra, il incarnera à partir de dimanche le rôle de Werther qu’il a, entre-temps, interprété sur quelques grandes scènes du monde.

Caissier dans les salles de jeu du Casino

Jean-François Borras est arrivé en Principauté quelques jours à peine après sa naissance. Ses parents étaient venus se lancer dans le métier de buraliste sur le boulevard d’Italie - le commerce n’existe plus, remplacé par une agence immobilière.

"Dès l’âge de 5 ans, je ne cessais de chanter avec la radio. Mes parents ont alors eu l’idée de m’inscrire chez les Petits chanteurs. Adolescent, je ne pensais nullement à la carrière d’opéra. Je ne savais même pas si j’étais ténor ou baryton. Avec des amis, nous avons formé un groupe vocal de variétés style Pow Wow. Je suis ensuite entré à l’Académie de musique où madame Vémian puis Marianne Losco ont assuré ma formation."

Mais il lui fallait gagner sa vie.

C’est au casino qu’il trouva son salut. Caissier dans les salles de jeu. Imaginait-il, à l’époque, qu’un jour il brillerait de l’autre côté du hall, c’est-à-dire côté opéra?

Un engagement dans une représentation du Don Juan de Mozart à Menton le persuada de poursuivre dans la voie lyrique.

"J’ai pris mon courage

à deux mains et… ça a marché!"

On connaît la suite. En 2014, un coup du destin dont tous les artistes rêvent dans leur début de carrière: "J’avais été engagé à l’Opéra de New York comme doublure du grand ténor Jonas Kaufmann. Les doublures sont ces chanteurs qu’on engage dans les grands théâtres pour remplacer le titulaire du rôle en cas d’accident. Ils ne sont presque jamais utilisés. Or, ce jour-là, on m’appelle dans l’après-midi pour me dire que Kaufmann est souffrant et que je dois chanter le soir. J’ai pris mon courage à deux mains et… ça a marché!"

Du jour au lendemain, Jean-François Borras est connu dans le monde entier de l’art lyrique. Sa carrière est lancée.

Et pour quel rôle ce remplacement eut-il lieu? Dans celui de Werther qu’il s’apprête à chanter à Monaco et qu’il a interprété il y a trois ans à Valence, en Espagne, dans la même mise en scène du directeur de l’opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda. Le moins qu’on puisse dire est que Werther est le "rôle de sa vie".

