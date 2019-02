INTERVIEW. Manu Katché vous présente "The Scope", son dernier album, avant son concert à Mandelieu

Quand il n’est pas en studio ou sur scène pour accompagner les autres –de Peter Gabriel à Sting, en passant par Véronique Sanson et Francis Cabrel– Manu Katché compose pour lui. "The ScOpe", son dixième album en tant que leader vient de sortir.

Dix morceaux soul funk articulés autour de sa spécialité, la batterie. Des instrumentaux, essentiellement.

Mais qu’on ne s’y méprenne pas: pas de démonstration de technique ici. Pas de roulements sans fin ni de cymbales en furie. Dans ces disques en solo, Manu Katché veut de la mélodie. Et avec "The ScOpe", il veut faire danser.

Pour cela, il s’est entouré de son complice de longue date Jérôme Regard à la basse, de Patrick Manouguian à la guitare et d’Elvin Galland aux claviers, prodige du jazz de vingt-six ans qui réalise également l’album.

On croise aussi le chanteur sénégalais Faada Freddy, le rappeur parisien Jazzy Bazz et la chanteuse de folk américaine Jonatha Brooke sur trois titres vocaux.

C’est votre...