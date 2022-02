Iggy Pop, Francis Cabrel, Anne Sila, Christophe Mae... Les concerts attendus à Monaco dès ce printemps

Même si les salles de spectacles en Principauté n’ont pas coupé le son pendant la pandémie, force est de constater que la moisson printanière cette année, sera comme une embellie.

Dans toutes les grandes salles de concerts du pays, la programmation se veut riche et éclectique. À commencer par le Grimaldi Forum qui a booké trois chanteurs pour jalonner le premier semestre.

D’abord Iggy Pop, le rockeur américain, obligé par deux fois à reporter sa prestation monégasque par la pandémie, il devrait bien être de retour à Monaco le 19 mai. Sans les Stooges mais avec la même énergie qu’il avait déployé en juillet 2010, sur la place du Palais pour l’anniversaire des cinq ans de règne du souverain.

En parlant d’anniversaire, c’est une autre célébration qui est prévue salle des Princes le 7 mai. Pour fêter les 15 ans de son premier album, Mon Paradis, Christophe Mae a décidé de s’offrir une tournée acoustique d’une trentaine de dates, qui passera par Monaco juste avant l’Olympia.

Dans un autre registre, c’est un troubadour de la chanson française qui fera escale en Principauté: Francis Cabrel. Rare sur scène - son dernier concert monégasque remonte à 2009 - le chanteur d’Astaffort devrait ravir son public le 6 juillet.

Pour les amateurs, les Thursday Live Session du Grimaldi Forum ont aussi repris du service pour offrir un plateau à de jeunes pousses de la musique: Tankus the Henge (24 février), Dowdeline (24 mars), Laura Cox (28 avril) Lass (12 mai) et Bab’L’Bluz (23 juin).

L’espace Léo-Ferré fera lui, sa rentrée artistique le 2 avril en conviant sur ses planches le groupe General Elektriks formation hétéroclite qui distille ses morceaux funk, pop et electro.

S’ils sont loin des circuits médiatiques, ils ont leur public qui aime voyager avec eux. Leur sixième album, contient d’ailleurs le morceau Cosmic Check, qui évoque l’invasion extraterrestre de notre planète et la réaction des humains…

Dans un autre genre, c’est la gagnante de l’édition all stars de The Voice l’an dernier, qui sera à Fontvieille, le 23 avril. Anne Sila incarne bien l’esprit de l’émission car elle a une voix puissante et reconnaissable. Qu’elle teinte de jazz aussi et que l’on redécouvre en live.

Un mélange intéressant pour célébrer le printemps.

Au Grimaldi Forum: Christophe Maé, 7 mai (39 à 59 euros); Iggy Pop 19 mai (de 45 à 95 euros); Francis Cabrel 6 juillet (de 45 à 69 euros).

Réservations: www.grimaldiforum.com et 99.99.30.00.

A l’espace Leo-Férré: General Elektriks le 2 avril (22 euros); Anne Sila le 23 avril (30 euros).

Réservations: www.espaceleoferre.mc et 93.10.12.10