Hyphen Hyphen ouvre le printemps musical à Monaco

Pour entamer 2019, l’espace Léo-Ferré respecte son rythme de croisière de trois concerts par semestre. Voici le programme des réjouissances musicales jusqu’à l’été.

Hyphen Hyphen, le 29 mars

C’est l’histoire d’un groupe local devenu majeur dans la jeune scène musicale française. Des bars de Nice à l’Olympia, le trio Hyphen Hyphen – qui chante en anglais mais est bien azuréen – a explosé en trois ans, décrochant au passage une Victoire de la musique dans la catégorie "révélation scène".

Le groupe s’était déjà produit dans les live sessions du Grimaldi Forum, il y a deux ans. Pour ce deuxième passage en Principauté, c’est la jauge XL de Léo-Ferré qui est au menu. Un concert debout uniquement, dans le cadre de leur "HH Tour" pour pouvoir bouger comme il faut sur leurs tubes "Like Boys" ou "Just need your love" qui prennent toute leur dimension en live.

Tarif unique : 26 euros.

Les Négresses vertes, le 1er juin