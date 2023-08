Après un long silence discographique ponctué de près de 300 dates de concerts à travers le monde, le chanteur sénégalais Faada Freddy revient avec son EP Tables will turn.

Toujours fidèle à son style musical et à son dispositif utilisant la voix et le corps pour imiter les sons et les rythmes, le "street dandy" revient à l’Espace Léo Ferré samedi 7 octobre à 20h30 avec plusieurs titres 100% organiques et 0% technologiques.

À travers ces derniers, il promet de transmettre une philosophie: "Quand tous tes rêves semblent se dissoudre dans un nuage de confusion, rappelle-toi que c’est juste un orage qui passe."

Un concert à ne manquer sous aucun prétexte!

Savoir+

Location des places: points de vente habituels

Tarif - placement libre debout: 28 euros

Tél. +377.93.10.12.10.