Ferez-vous la première partie du MC Summer Concert à Monaco ?

Sacrifié deux années de suite sur l’autel de la sécurité sanitaire, le MC Summer Concert est de retour en Principauté.

En 2018, devant une jeunesse monégasque survoltée, le DJ Kungs avait enflammé la salle des Étoiles. Si, pour l’heure, on ignore l’identité des artistes qui se produiront le 8 juillet à l’espace Léo-Ferré, un appel à candidatures vient d’être lancé pour la première partie de cet événement gratuit et réservé aux jeunes de la Principauté, âgés de 13 à 25 ans (*).

Initié par le Conseil national - avec le soutien du gouvernement princier et de la mairie de Monaco - et organisé avec NRJ par Monaco Live Productions, le concert sera proposé dans un nouveau format avec un plateau d’artistes francophones et internationaux, dont les noms seront communiqués au printemps.

Comment candidater ?

Les jeunes artistes, désireux de se produire sur scène avant le show principal, ont jusqu’au 17 avril pour envoyer leurs candidatures à l’adresse mail suivante :

mcsummerconcert@monaco.mc

En retour, ils recevront un dossier de candidature leur permettant de faire valoir leur proposition pour le jour J.

Les artistes retenus devront répondre aux conditions suivantes :

Avoir entre 13 et 26 ans, être de nationalité monégasque, scolarisé à Monaco, résident, ou avoir un lien avec la Principauté,

Choisir de candidater seul (e) ou en groupe (maximum 5 personnes),

Produire une maquette vidéo (moins de 10 minutes) représentative de leur identité musicale et scénique.

La maquette devra être accompagnée d’une proposition écrite présentant le groupe et son projet pour le concert décrivant un set type joué sur scène, sur la base de reprises ou de création.

Deux artistes seront sélectionnés par un jury composé des membres du comité de pilotage du MC Summer Concert ou de leurs représentants, de Monaco Live

Productions ainsi que de quatre « supers délégués » représentant le collège Charles-III, le lycée Albert Ier, le lycée technique et FANB.