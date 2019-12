En concert en France, Iggy Pop fera escale à Monaco au printemps 2020

L’iguane est de retour. Alors que son dix-huitième album solo, Free, est dans les bacs, Iggy Pop vient d’annoncer les dates de sa tournée en France en 2020, avec un crochet par Monaco. Entre Marseille (le 7) et Clermont-Ferrand (le 12), l’ex des Stooges fera une halte au Grimaldi Forum, le 10 avril, à 20 h 30.

À quelques jours de son 73e anniversaire, l’insatiable bête de scène revient avec un album aux accents jazzy bien différent de sa dernière tournée, en 2016, où Josh Homme, le leader de Queens Of The Stone Age et cofondateur de Eagles Of Death Metal, et Matt Helders, le batteur des Arctic Monkeys, l’accompagnaient.

Iggy, qui était sur la scène du Palais princier en 2010 pour célébrer les cinq ans de l’avènement du prince Albert II - avec les ZZ Top -, devrait bien sortir quelques tubes de sa besace à Monaco.