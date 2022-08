En concert à Mandelieu, Murray Head raconte son tube incompris

Pour sa prestation on stage, ne vous souciez surtout pas de l’âge, vénérable, de Murray Head! Avant son concert à Mandelieu ce mardi soir, l’artiste débordait déjà d’énergie, lors de notre interview à l’hôtel Casarose. Un flot de paroles digne d’un déluge de décibels, où la pensée anglaise se fraie chemin à travers le discours français, de digressions en prises de position. Au théâtre Robinson, il réinterprétera intégralement les dix chansons de son album phare paru en 1975, même si la mémoire collective n’a retenu que le titre éponyme, Say It Ain’t So Joe.

Bien avant le hit international de One Night In Bangkok (dans un tout autre registre), Say It Ain’t So Joe est un "énooorme" tube en France, le slow incontournable sur lequel nombre de couples se sont accordés... sur la base d’un contresens tout aussi énorme! Car ce que les fans ont pris pour ballade romantique était en fait un cinglant pamphlet politique.

"Une ‘‘formidable chanson d’amour’’!"

"À l’époque, il y avait les mensonges de Nixon, et l’idée de la chanson (à travers l’histoire d’une star de base-ball impliquée dans une affaire de match truqué, ce qui provoque l’incrédulité des fans, NDLR) était d’invoquer l’impuissance des gens contre les chefs d’État, qui s’en battent de nous, dès qu’ils sont élus, décrypte l’auteur-compositeur. Quand on a sorti ce 45 tours, j’avais pourtant demandé à ma maison de disques d’y associer une traduction, mais ils ont refusé, au prétexte que les Français comprendraient parfaitement! Mais moi, je sais très bien qu’entendre et comprendre, ce n’est pas pareil!"

Qu’importe si les paroles contestataires s’envolent. La mélodie fait mouche, et le succès dépasse très vite les intentions.

"Les fans me félicitaient pour ma ‘‘formidable chanson d’amour’’, et je leur rétorquais: ‘‘Mais non, c’est politique!’’ Grâce aux Français qui n’ont rien compris, ma rage perdure, se marre Murray. Et puis à la fin, on s’en tape. Des années après, des femmes me chuchotaient à l’oreille: ‘‘Monsieur, mon fils a été conçu sur votre chanson’’, alors quelque part, je suis content d’avoir participé à la démographie de ce pays, c’est mieux que de pester contre la politique, qui n’a jamais été pire qu’aujourd’hui!"

On se doute que pour cet Anglais-là, le Brexit de Boris Johnson n’est pas sa tasse de thé. Car le pays des Frenchies est progressivement devenu sa seconde patrie.

"Mais très lentement", précise-t-il. La faute à des parents "francofous" comme il dit. Un père qui roule en Citroën, une mère qui joue Madame Maigret pour la BBC. Et le petit Murray qui essuie ses fonds de culotte sur les bancs du lycée français à Londres.

La France, love story