Elle a fait danser la planète avec son tube "Jerusalema", la chanteuse Nomcebo Zikode sera sur la scène de l'Opéra de Nice en novembre

"J’ai assisté à la projection de Mon vieux, qu’Élie Semoun a présenté au Yacht-club de Monaco en mars de l’année dernière. L’humoriste a filmé les derniers jours qu’il a vécu aux côtés avec son père atteint de la maladie d’Alzheimer. Cette histoire m’a bouleversé. J’ai voulu faire quelque chose. C’est comme cela que je me suis rapproché de Catherine Pastor qui a créé l’AMPA. Et puis s’est rajoutée la crise sanitaire tellement triste et pour laquelle je voulais tourner la page, au moins le temps d’un soir, en organisant un rendez-vous joyeux et festif autour du meilleur de la musique des années 80."

Stéphane Bolongaro, artiste niçois bien connu en Principauté, a décroché son téléphone et a ainsi convaincu plusieurs artistes qu’il connaît personnellement de venir se produire.

Le concert événement a été fixé le 16 novembre prochain à l’Opéra de Nice. "C’est une réunion de talents et d’amis qui rassemble plusieurs têtes d’affiche dont les mélodies restent aujourd’hui gravées dans notre mémoire et qui continuent à nous mettre de bonne humeur lorsqu’on les entend. Élie Semoun fera le Monsieur Loyal de la soirée."

Parmi les chanteurs et groupes de musiciens: Nocembo Zibode, Patrick Hernandez, Ottawan, Opus qui donnera son dernier concert, Zouk machine, Plastic Bertrand, Precious Wilson, Joniece Jamison, Gold, Pedro Castano qui chantera La Macarena. Olivier Lejeune, l’humoriste à la mémoire phénoménale, fera un passage sur scène.