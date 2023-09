Marcus Miller, Billy Cobham, Keziah Jones...: ce qui vous attend au 17e Monte-Carlo Jazz Festival

À peine les dernières notes du Summer Festival s’achevant que la SBM met le cap sur l’automne en dévoilant sa programmation pour le Monte-Carlo Jazz Festival, annoncé du 17 novembre au 2 décembre à la Salle Garnier.

"Du jazz pur et dur, avec une volonté de se recentrer sur un vrai festival de jazz au gré de la programmation et de la possibilité d’avoir des artistes ", précise Gilles Marsan, directeur artistique de la Société des Bains de Mer. Annonçant d’ailleurs son dernier festival pour la SBM avant de tirer sa révérence à la fin de l’année 2023 et céder la baguette à Alfonso Ciulla, avec lequel il collabore déjà depuis quelques mois.

Le tandem s’appuie sur l’expertise de Reno Di Matteo pour proposer, au cours de cette 17e édition, le meilleur ou presque de la scène jazz internationale actuelle. À commencer par la soirée d’ouverture le 18 novembre avec sur scène la pointure Ron Carter, qui sera rejoint sur les planches de Garnier par un habitué des lieux, Marcus Miller. "Deux bassistes sur scène, c’est assez rare, ce sera un moment magique", promet Reno Di Matteo.

Deux autres monuments se partageront la scène ensuite, le 22 novembre: Billy Cobham, qui compte parmi les meilleurs batteurs au monde, et Steve Gadd, batteur également, qui a accompagné des artistes de renom. Chacun fera son set, mais les amateurs du genre en prendront pour une double ration ce soir-là.

Macy Gray, star de la programmation

Le 23 novembre, le Norvégien Jan Garbarek et son groupe, référence en matière de saxophone, sera à Monaco. Le lendemain, c’est une affiche originale qui jalonne le programme du festival. D’abord, Pianoforte, association de quatre pianistes virtuoses qui offre des possibilités musicales démultipliées. Puis l’ex-journaliste du "12.45" de M6, Kareen Guiock-Thuram, passée à la chanson. Et qui reprend sur scène le répertoire de Nina Simone avec un talent reconnu.

Suivra le 25 novembre l’un des événements de ce Monte-Carlo Jazz Festival: la venue d’une des légendes de la soul contemporaine américaine, Macy Gray. La star a publié cet hiver un nouvel album, teinté de funk et de hip-hop, qu’elle viendra défendre à Monaco. Avec Léon Phal en première partie.

Pour sa troisième semaine, le festival comptera ensuite sur une affiche 100 % française le 29 novembre, avec d’abord le touche-à-tout Thomas de Pourquery, suivie de la chanteuse Jeanne Added, passée par plusieurs styles musicaux mais qui ne renie pas ses racines "d’enfant terrible du jazz".

"On n’exclut rien"

Le 30 novembre, l’ensemble londonien Incognito chauffera la scène pour un autre habitué de la Principauté: Keziah Jones, toujours très apprécié.

Avant la soirée finale du 2 décembre où il faudra découvrir la pépite venue du Canada, Dominique Fils-Aimé - "la Sade canadienne", souffle Reno Di Matteo - en première partie du virtuose Ibrahim Maalouf et son projet T.O.M.A. pour Trumpets of Michel Ange, emportant les spectateurs dans un nouvel univers.

"Notre volonté: on n’exclut rien, nous ne sommes pas sectaires", souligne Alfonso Ciulla, en précisant que le public pourra se retrouver avant les spectacles au Crystal Bar de l’Hermitage pour un before. Et qu’après les concerts, le bar de la Rotonde du Casino se transformera en antre musical pour accueillir des jam sessions. Où les équipes de la SBM espèrent bien attirer les musiciens à peine descendus de scène.

Le festival s’ouvrira aussi sur l’avenir comme l’an passé, avec le 21 novembre un concert en accès libre des jeunes talents de l’Académie Rainier-III, conviés à jouer comme des professionnels à Garnier.

Enfin, si le festival cette année fait la part belle au jazz traditionnel, une date, le 1er décembre, joue les exceptions. Hasard du calendrier, en plein festival, la SBM recevra Angélique Kidjo et Yo-Yo Ma. La chanteuse franco-beninoise et le violoncelliste franco-américain répéteront à Monaco un spectacle inédit, en duo, dont ils offriront la primeur au public monégasque avant de le rejouer sur la scène de la Philharmonie de Paris, puis en tournée pour plusieurs dates en Europe.

Le programme 18 novembre Ron Carter "Foursight" Quartet avec Marcus Miller comme invité spécial 21 novembre Jazz & Modern Music, concert des élèves de l’Académie Rainier-III 22 novembre Steve Gadd/Billy Cobham 23 novembre Jan Garbarek Group featuring Trilok Gurtu Quartet 24 novembre Pianoforte/ Kareen Guiock-Thuram 25 novembre Léon Phal/Macy Gray 29 novembre Thomas de Pourquery/ Jeanne Added 30 novembre Incognito/Keziah Jones 2 décembre Dominique Fils-Aimé / Ibrahim Maalouf

Marcus Miller. Archives Nice-Matin et DR.

Jeanne Added. Archives Nice-Matin et DR.

Macy Gray Archives Nice-Matin et DR.

Keziah Jones. Archives Nice-Matin et DR.