Daniel Lozakovich jouera au Palais princier de Monaco ce jeudi soir

On l’a entendu plusieurs fois au cours de l’année : en début de saison dans le concerto de Tchaïkovsky puis, plus tard, dans des sonates de Bach. Il sera, ce soir, le soliste du concert donné au Palais princier.

Il interprétera le troisième concerto pour violon de Mozart. La sonorité angélique de son violon Stradivarius conviendra admirablement à cette œuvre à l’inspiration divine.

Une œuvre "écologique"

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sera dirigé par un chef qu’on aime bien en Principauté pour son dynamisme et pour la vivacité de ses interprétations, Jean-Christophe Spinosi.

En plus du concerto de Mozart, le programme comportera l’une des œuvres orchestrales les plus célèbres de l’histoire de la musique, la Symphonie Pastorale de Beethoven. Cette œuvre "écologique" exprime l’amour pour la nature qu’éprouvait son compositeur au moment où il devenait sourd et où il était obligé de se mettre à l’écart de la société.

Les arbres, la campagne, les forêts, devenaient ses confidents. Il leur trouvait une grandeur divine.

On y entend des chants d’oiseaux dans le deuxième mouvement de cette œuvre ainsi que l’évocation d’un orage à la fin de l’ouvrage – ce qui terrorisa les auditeurs lors de sa création. L’orage est, bien sûr, dans la musique et non dans l’air! Car, côté météo, les choses se présentent bien pour ce soir!

Ce mercredi soir, Palais princier, 21 h 30. Tarifs : de 22 à 70 euros. Tél. +377.92.00.13.70.