Coronavirus: les concerts programmés en septembre à Nice et Toulon seront-ils maintenus?

"On craignait effectivement que les gens demandent en masse à être remboursés, mais, au final, ce fut très marginal. Tout juste une centaine sur le concert prévu début septembre de Christophe Maé sur les quelque 4.000 préventes", confirme Corinne Assyag, directrice de la salle Nikaïa à Nice.

Du côté du Zénith Oméga à Toulon, le constat est le même. Mais désir de fan ne fait cependant pas la loi.

L’annonce de la prolongation de l’interdiction des spectacles de plus de 5.000 spectateurs, doublée par le maintien des règles strictes de distanciation sociale, ne permettra sans doute pas le retour des "live" avant au mieux le 30 octobre.

Les producteurs qui avaient dû renoncer à se produire lorsque l’épidémie était au plus fort en mars et avril avaient pourtant tous joué la carte du report.

Les shows de PNL, du Cirque du Soleil, de Zucchero étaient repoussés en 2021, Maître Gim’s au 21 novembre 2020... Vitaa et Slimane, eux, sont encore censés se produire à Nice le 22 octobre.

Quant aux spectacles de Christophe Maé, Patrick Bruel ou encore de One night of Queen (tribute à Freddie Mercury), ils avaient été déplacés à la rentrée de septembre.

Le show ne "must" pas "go on"

Sauf que... Certes, les organisateurs ont parfaitement intégré l’impératif de demeurer en deçà de la jauge des 5.000 spectateurs.

À Nice ainsi, Corinne Assyag a travaillé sur la configuration du Palais Nikaïa qui, normalement, peut accueillir jusqu’à 9.000 spectateurs: "Si on ouvre, il n’y aura pas de fosse debout. La configuration assise est complexe mais c’est la seule solution".

Théoriquement, donc, le spectacle peut recommencer.

Sauf que... de la théorie à la pratique il y a un monde: "Dans la majorité des cas, les salles, sur la Côte d’Azur dans le Var et, en fait, partout en France, ne pourront pas s’adapter aux exigences sanitaires actuelles. Ou alors en réduisant leur jauge à 2.000 ou 3.000, explique un des plus grands promoteurs local de concerts. Or, l’équilibre économique de certains spectacles est inatteignable en dessous de 4.000 à 5.000 spectateurs."

Moralité: si les dates de Patrick Bruel ou encore de Christophe Maé ont été maintenues, c’est sans doute parce que les tourneurs espéraient que, la sécurité sanitaire revenant à la rentrée, les limitations de jauge seraient alors levées. Ce qui n’est pas le cas depuis l’annonce du Premier ministre jeudi.

Les fans qui piaffent d’impatience à l’idée de voir Christophe Maé, dont la date reste inscrite au programme du Zénith Omega de Toulon (le 11 septembre) et au Palais Nikaïa risquent d’être déçus. La probabilité que le "show must go on" est en effet très faible.