Concerts, théâtre, humour... Le Grimaldi Forum de Monaco fait fort avec son nouveau programme

La reprise tant attendue, la vraie, avec un calendrier rempli et la combinaison d’activités denses en matière de tourisme d’affaires et de culture se confirme, et nous en sommes très heureux! Nous présentons aujourd’hui une saison culturelle 2021-2022 variée et de qualité qui s’adresse, comme toujours au Grimaldi Forum Monaco, à tous les publics », nous prévient Sylvie Biancheri, directrice du Grimaldi Forum.

Un calendrier en forme de revanche pour le centre de congrès qui a, comme tant d’autres espaces, si longtemps entendu le silence résonner dans ses 35.000m2 de salles et de couloirs.

Alors cette fois, ils ont envoyé du lourd. Et ça commence dès cette semaine côté concert, avec Lang Lang, le pianiste chinois, star mondiale de la musique classique, qui viendra interpréter les Variations Goldberg, de Jean-Sébastien Bach. La suite est une longue liste de stars de la chanson: Benjamin Biolay le 4 décembre, Carla Bruni le 7 janvier, Christophe Maé le 7 mai, Francis Cabrel le 6 juillet, et l’immense Iggy Pop, dont le concert a été plusieurs fois reporté, qui finalement enflammera le Grimaldi Forum le 19 mai. Les Thursday Live Sessions, ces concerts after work gratuits (seules les consommations sont payantes), au format plus intime, reprennent aussi. La programmation est toujours volontairement très éclectique: O’sisters, Joao Selva, Nina Attal ou Yarol Poupaud, il y en a pour tous les goûts.

La musique appelle la danse, et comme chaque année, les Ballets de Monte Carlo seront dans la place, avec, entre autres, le Monaco Danse Forum, et leur spectacle de fin d’année. Cette fois, Jean-Christophe Maillot a choisi de donner son interprétation d’un classique de Tchaïkovski avec Casse-noisette Compagnie.

Faut rigoler!

Il n’y a pas que la musique dans la vie d’un espace comme le Grimaldi Forum: "Après toute cette période assez pesante, le public a également besoin de rire et il va être comblé: nous accueillons le Théâtre Princesse Grace hors les murs dès ce soir, avec Isabelle Mergault et Chantal Ladesou, puis, en mars, Josiane Balasko. Nous sommes ravis de ces coproductions avec le Théâtre Princesse Grace qui trouvent, salle Prince Pierre, un écrin parfait et la possibilité de satisfaire un large public", ajoute Sylvie Biancheri.

Toujours côté humour, du 10 au 13 novembre prochain, se dérouleront les Sérénissimes de l’humour, avec Élie Semoun, Hassan de Monaco, le Comte de Bouderbala, et Patrick Bosso. Ary Abittan viendra en décembre, pour son nouveau one man show.

C’est donc une saison bien remplie qui s’annonce à Monaco, et la directrice ne cache pas sa joie: "Vingt et un rendez-vous sont déjà programmés, sans oublier des surprises à prévoir en cours de route avec l’annonce de quelques spectacles ou concerts supplémentaires… C’est le grand retour du spectacle vivant pour le plus grand plaisir du public et celui des professionnels du secteur événementiel!"

Plus d’infos sur le site www.grimaldiforum.com