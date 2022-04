Coltman, Randy Brecker, Eric Legnini... Le Peillon Jazz Festival a tout d’un grand

Le Peillon Jazz Festival va-t-il devenir le nouveau chouchou des jazzmen ? Certains en tout cas, comme le pianiste belge Eric Legnini ou le crooner anglais Hugh Coltman en redemandent. Invités de la première édition, lancée l’an dernier à la mémoire du regretté contrebassiste Marc Peillon dans le village perché du même nom, les deux artistes seront encore de la partie cet été. Comme le parrain du rendez-vous, le batteur niçois André Ceccarelli, Victoire d’honneur du jazz en 2011. Ou le saxophoniste cagnois Pierre Bertrand.

Pour compléter l’affiche, dévoilée ce vendredi à Peillon par Alban Leloup et Thomas Layrac, directeur artistique et organisateur du festival: le trompettiste américain Randy Brecker, le saxophoniste italien Stefano Di Battista, l’accordéoniste cannois Frédéric Viale, le pianiste français Fred Nardin, entre autres. Au total, du 1er au 4 juillet, quatre soirées carte blanche pour un public de maximum 350 spectateurs au cœur du village. Un retour au jazz façon bœuf intimiste en somme, "avec une affiche digne des plus grands festivals", dixit André Ceccarelli. "Je suis honoré d’en être le parrain, c’est comme un rêve. Pour un musicien de jazz, quand un festival se crée, c’est comme un miracle."

Randy Brecker en big band

> Le premier soir, ce sera carte blanche aux musiciens organisateurs: Thomas Layrac et Alban Leloup invitent Frédéric Viale en quintette pour Rêves bohémiens, son hommage teinté d’esprit manouche au maître du jazz musette Jo Privat. Ils proposent aussi "une belle découverte", avec le jazz alternatif de Benjamin Faugloire Project.

> Samedi 2 juillet, carte blanche à Eric Legnini. Après une causerie musicale entre Arnaud Legrand (luthier pour Gibson) et Jean-Louis Bouyssou (collectionneur de guitares), le pianiste belge et ses invités revisitent le répertoire de Les McCann, pionnier du soul jazz, avant de reprendre Sing Twice!, son projet plus pop jazz en compagnie de Hugh Coltman.

> Dimanche 3, scène ouverte à Pierre Bertrand et sa Caja Negra, du nom de son projet flamenco jazz. Version septet d’abord, version big band d’une quinzaine de musiciens ensuite, avec notamment Randy Brecker, André Ceccarelli, Minino Garay et Stéphane Chausse.

> Lundi 4, enfin, place au parrain. L’ami "Dédé" Ceccarelli convie d’abord Diégo Imbert et Pierre-Alain Goualch pour une reprise de leur Porgy & Bess, variation sur l’opéra de Gershwin du même nom. Le batteur réunit enfin Stefano Di Battista, Fred Nardin et Daniele Sorrentino pour leur Morricone Stories, promenade dans le répertoire du maître italien des bandes originales.

amélie maurette

amaurette@nicematin.fr

2e Peillon Jazz Festival. Du vendredi 1er au lundi 4 juillet, à partir de 17h30. à Peillon, au village. Tarifs: 29 euros, pass 2 à 4 jours de 54 à 100 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Parking au pied du village avec navettes gratuites. Rens. www.peillon.fr