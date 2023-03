Cinq raisons d'assister aux "Noces de Figaro" interprétés par le mythique Opéra de Vienne ce lundi à Monaco

La venue de la troupe de l’Opéra de Vienne, ce lundi à Monaco, sera l’un des événements musicaux de l’année. C’est la première fois que cet opéra se rend en Principauté. Cette venue sera exclusive: elle n’entrera pas dans le cadre d’une tournée dans d’autres villes.

On peut la considérer comme une visite retour après les spectacles triomphaux donnés à Vienne en juillet dernier par l’Opéra de Monaco. Notre opéra s’y est en effet produit avec un colossal succès dans des spectacles consacrés à Rossini: la "Cenerentola", le "Turc en Italie". Cécilia Bartoli chanta pour la première fois à l’Opéra de Vienne à cette occasion.

Deux avions arriveront donc d’Autriche lundi matin, transportant solistes, choristes, orchestre et chef. Une centaine de personnes en tout. Ils auront donné un spectacle la veille, dimanche, à Vienne.

Une "mise en espace" sera assurée lundi après-midi sur la scène de la salle Garnier sous la direction de deux metteurs en scène Katharina Strommer et Lisa Padouvas tandis que l’orchestre répétera dans la fosse. Le soir, spectacle à 20 heures en la salle Garnier. Le lendemain retour à Vienne.

Autant dire que, pour les Viennois, le tourisme en Principauté sera pour une autre fois! Il est peu probable qu’on entende beaucoup d’accent autrichien sur la place du Casino, le port ou le Rocher. En revanche, les ors et boiseries de la Salle Garnier vibreront tout l’après-midi au son des airs sublimes ou malicieux de Figaro, du Comte, de la Comtesse ou de Chérubin. On s’en réjouit d’avance.

Voici les cinq raisons de venir à assister à ce spectacle.

L’opéra de Vienne, un théâtre historique

L’Opéra de Vienne est l’une des cinq grands théâtres lyriques « historiques » au monde avec la Scala de Milan, l’Opéra de Paris, le Covent Garden de Londres, le Metropolitan Opera de New-York, le Bolchoï de Moscou. Gustav Mahler, Richard Strauss, Herbert von Karajan y ont dirigé. Le Bal de l’Opéra, qui a lieu chaque hiver au moment du carnaval est l’un des événements mondains les plus célèbres de la planète. Tous les mélomanes rêvent d’aller une fois dans leur vie à l’Opéra de Vienne. Cette fois, c’est l’Opéra de Vienne qui vient à eux.

Vienne et l’héritage de Mozart

Vienne et la "ville des grands compositeurs": Mozart, Beethoven, Schubert et, bien sûr, dans le domaine de la valse, Johann Strauss. Elle peut revendiquer l’héritage de Mozart. C’est dans cette ville que ce compositeur a vécu, composé, triomphé, souffert… et est mort dans la misère à l’âge de 35 ans. Son âme est à Vienne. Les musiciens et chanteurs de la capitale autrichienne en sont imprégnés et en sont les garants. L’opéra les "Noces de Figaro" a été créé sur la scène viennoise en 1786, à la demande de l’empereur Joseph II. La troupe de l’Opéra de Vienne a été formée dans le culte et la tradition de Mozart. Ses chanteurs en sont les représentants.

Le Philharmonique de Vienne

L’orchestre de l’Opéra de Vienne ne fait qu’un avec le célèbre Philharmonique de Vienne, cet orchestre des fameux Concerts du Nouvel An donnés à la télévision. La formation est la même, même si l’appellation change suivant qu’il se produit en concert ou dans le cadre d’une représentation d’opéra. Si l’Opéra de Vienne n’est jamais venu à Monaco, le Philharmonique de Vienne, lui, y a déjà été entendu dans le cadre d’un concert symphonique le 12 janvier 2018 au Grimaldi Forum sous la direction de Gustavo Dudamel. On s’en souvient encore.

Le chef Philippe Jordan

Le chef d’orchestre Philippe Jordan est, à l’heure actuelle, l’un des meilleurs chefs d’opéra au monde. Après avoir été directeur de l’Orchestre de Paris, il est directeur musical de l’Opéra de Vienne depuis 2021. Il est le fils du célèbre chef d’orchestre Armin Jordan, décédé en 2006, dont le souvenir est attaché à la Principauté. C’est lui, en effet, qui dirigea le Philharmonique de Monte-Carlo pour l’enregistrement de la musique du film "Parsifal" de Hans Jürgens Syberberg. Lorsque Philippe Jordan a pris la direction de l’Orchestre de Paris, il a été question qu’il prenne celle du Philharmonique de Monte-Carlo. C’est finalement l’Orchestre de Paris qui l’a emporté!

Le chef-d’œuvre des "Noces de Figaro"

Les "Noces de Figaro" sont l’un des chefs-d’œuvre de l’Histoire de l’art lyrique. Cet opéra fait partie, avec "Don Giovanni" et "Cosi fan tutte", de ces trois célèbres opéras de Mozart dont les livrets qui ont été écrits par cet ahurissant personnage qu’était Lorenzo da Ponte, prêtre défroqué venu de Venise, ami de Casanova. On trouve dans les "Noces de Figaro" l’air célèbre de Figaro "Non più andrai", celui de Chérubin "Voi che sapete", ceux de la comtesse "Porgi, amor" et "Dove sono". De vrais bijoux!