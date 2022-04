Christina Aguilera et Myriam Fares en concert au Monte-Carlo Summer Festival 2022

Les concerts sont prévus le 29 juillet (Christina Aguilera) et le 11 août (Myriam Fares) à l’occasion de la Nuit de l’Orient et auront lieu à la Salle des Étoiles en dîner-spectacle.

Avec plus de 43 millions de disques écoulés à travers le monde au cours de sa carrière, Christina Aguilera figure dans la liste des 100 plus grands chanteurs de tous les temps et le magazine américain TIME la classe en 2013 parmi les personnalités les plus influentes au monde.

Connue sous le nom de "Reine de la scène" pour ses incroyables performances scéniques, la star libanaise Myriam Fares peut également être définie comme artiste, interprète, "ambassadrice Google", célébrité la plus recherchée sur le web, icône de la mode, influenceuse et bien plus encore.

Elle est en outre la seule artiste arabe à s’être produite à l’international avec autant de succès.

Réservations montecarlolive.com ou ticketoffice@sbm.mc

Prix : 360 euros / personne