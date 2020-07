"C'est une crise terrible"... Le directeur artistique de la SBM revient sur l'annulation du 46e Sporting Summer Festival à Monaco

Vous n’avez jamais pu annoncer complètement la saison de spectacles 2020. Sera-t-elle entièrement reportée à 2021?

Malheureusement, en effet, nous n’avons jamais pu dévoiler notre saison et nous avions bien avancé la programmation. Certains rendez-vous pourront être reportés à l’an prochain. Mais encore une fois, c’est compliqué car d’autres événements étaient déjà amorcés pour 2021 et les dates vont se télescoper. Aujourd’hui, tout le monde doit se repositionner.

Plus généralement, comment ressentez-vous la crise dans le monde du spectacle vivant?

C’est une crise terrible pour ce métier. On parle des artistes, mais il faut y associer les intermittents. Et surtout toutes les entreprises de production, de son, de lumières. Il va falloir que ces boîtes puissent survivre pour donner du travail aux intermittents. Les grandes entreprises du secteur ont licencié des centaines de personnes aux États-Unis. Pour les petites entreprises d’événementiel, les intermédiaires, il n’y a plus un rond qui rentre. Ils ne vont pas aller bien loin, sans recette ni marges, avec des charges qui continuent.

Pareil pour un organisateur de spectacle? Comment être rentable avec une salle à moitié pleine pour respecter la distanciation sociale?

C’est compliqué. Pour la salle Garnier par exemple, où la jauge est de 500 places, on ne peut occuper actuellement que 230 fauteuils. C’est difficile d’assurer des cachets lourds d’artistes avec une jauge réduite. La rentabilité d’une salle de spectacle, c’est 70% du taux de remplissage pour arriver au point mort. À moins de 50 %, on perd de l’argent. On peut l’accepter au titre de l’image, du prestige d’un artiste et de la volonté de la SBM d’animer la Principauté. Mais pas éternellement. Aujourd’hui, nous espérons tous reprendre normalement nos spectacles pour le festival de jazz en novembre et pour les fêtes de fin d’année. On croise les doigts. Mais je suis optimiste. Je crois qu’on peut y arriver, si les artistes peuvent voyager et avec de la bonne volonté de tous les côtés.