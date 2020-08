C'est promis, il y aura bien une 72e édition du Festival de musique de Menton en 2021

On n’y croyait plus! Quelques semaines avant le début du festival, on ne savait pas s’il aurait lieu. Tant d’autres avaient été annulés en France…

Et puis tout le monde, à Menton, s’est retroussé les manches: les services de la mairie, l’office du tourisme, le directeur Paul-Emmanuel Thomas et son équipe. Tous ont conjuré le mauvais sort, comme, là-haut, sur la façade de la basilique, saint Michel terrasse le dragon.

Pour cela, ils ont dû faire preuve d’anticipation et d’imagination: "Dès le mois de mars, quand les nuages ont commencé à s’accumuler, nous avons pris le parti de ne pas abandonner, explique Paul-Emmanuel Thomas. Nous avons agi, inventé des formules nouvelles, sollicité les nouvelles technologies (streaming, “silent system”, ndlr)."

Et ainsi, alors que tant d’organisateurs baissaient les bras, le "vieux" rendez-vous de Menton, doyen des festivals de musique de chambre de France, s’est mis à la pointe du progrès. Paradoxalement, la crise du Covid l’a projeté vers l’avenir.