Révélé aux yeux du grand public en 2016 avec la sortie de son premier album studio, dans lequel figurait le single Halcyon Birds et qui fut certifié Disque d’Or, Broken Back, natif de Saint-Malo, s’est depuis forgé une réputation de bête de scène. Un talent qui fera halte à l’espace Léo-Ferré le vendredi 25 octobre, à 20h30.

Une nomination aux Victoires de la Musique dans la catégorie « Révélation scène de l’année » et une tournée plus tard (de Stockholm à Los Angeles, en passant par Athènes et Tahiti, sans oublier ses deux concerts complets à l’Olympia), Broken Back revient avec le statut d’artiste incontournable de la nouvelle scène pop anglophone.

2018 le voit collaborer avec Klingande sur la chanson Wonders. Début 2019, il sort Young Love, le premier single de son second album actuellement en cours de finition. Suivent Breathe Slow et She Falls puis Wake Up en collaboration avec Henri PFR.

Une soirée qui devrait ravir les amateurs de pop-rock électro.