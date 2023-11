Entendre du Frank Zappa dans un opéra? Ce sera possible à Nice ce vendredi et c'est inédit

Un événement va se produire à l’opéra de Nice: la représentation, pour la première fois sur une scène d’opéra, de l’ouvrage "200 motels" de Frank Zappa. Cette œuvre hybride de musique contemporaine rock et pop avait déjà été donnée en France, au Zénith de Strasbourg et à la Philharmonie de Paris mais jamais sur une de théâtre lyrique. L’opéra de Nice sera le premier à l’accueillir.

Du Frank Zappa à l’opéra? Pourquoi pas! Bertrand Rossi, directeur de l’opéra de Nice, n’a de cesse de vouloir étonner son public. Cette production entre dans le cadre du Festival d’opérettes dont la conseillère artistique est Melcha Coder. Celle-ci affirme: "Il faut savoir changer de planète!"

L’Orchestre Philharmonique de Nice sera au grand complet

Frank Zappa est ce personnage inclassable et turbulent, mort en 1993, passionné de composition contemporaine, qui a fait carrière dans le rock avec son groupe The Mothers of Invention.

En 1971, il composa "200 Motels". L’histoire est celle, autobiographique et déjantée, d’un groupe de rock qui, à la fin d’une longue tournée aux États-Unis, est invité à participer à une émission de télévision. Et tout va déraper. Résultat: une critique acerbe de la société de consommation et des médias. Zappa fit un film avec Ringo Star… Le film a été transposé à la scène pour donner le spectacle que voici, mis en scène par Antoine Gindt.

Et il y a du monde, dans cette aventure! L’Orchestre Philharmonique de Nice sera au grand complet, avec même, des instruments supplémentaires (pas moins de trois pianos sont nécessaires). Les célèbres Percussions de Strasbourg, qui sont en la matière, l’un des ensembles les plus performants d’Europe, viendront avec leur fantastique matériel. En plus de tout cela, un groupe rock, les Headshakers. Le chef d’orchestre sera Léo Warynski, habitué des partitions hors norme. C’est lui qui avait dirigé, il y a trois ans, à Nice, l’opéra américain contemporain "Akhnaten".

Beaucoup de monde, en effet! Mais avec "200 motels", il y a de quoi les loger!

Vendredi 1er décembre, à 20 heures et samedi 2 à 15 heures. Opéra de Nice. Tarif: de 12 à 90 euros. Rens. 04.92.17.40.79.