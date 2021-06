A Monaco, la chanteuse grecque Anna Vissi en concert à la rentrée pour la protection des phoques

La scène, Anna Vissi en rêve depuis le début de la crise sanitaire. Après presque 50 ans de carrière, c’est la première fois que la chanteuse reste aussi longtemps loin de son public. Pour son grand retour, elle a choisi de s’arrêter en Principauté. Un dîner et un concert événement seront organisés dans la Salle des Étoiles, le 25 septembre prochain, avec 1.500 places disponibles.

Entre pop et électro

Anna Vissi peut être considérée comme la plus grande chanteuse grecque. Avec sa personnalité excentrique et solaire et son style laïko, style de musique grec populaire qui mélange la pop et l’électro, elle conquiert le public au début de sa carrière.

Elle participe trois fois à l’Eurovision entre 1980 et 1982 et elle chante également lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympique d’Athènes en 2004.

Le 25 septembre elle sera donc sur la scène monégasque. "C’est un rêve qui devient réalité." Lors d’une visite pour préparer son concert, la chanteuse confie que Monaco est un endroit qui l’a toujours attirée.

"J’espère que la communauté grecque sera présente à ce concert mais pas que." Anna Vissi souhaite aussi que ce concert appelle à la curiosité et qu’il permette à d’autres de découvrir la musique grecque.

Le concert, organisé par la communauté hellénique de Monaco avec l’aide de la SBM est une première à Monaco.

Ce concert est réalisé dans le cadre de la programmation de chanteurs internationaux. Anna Vissi sera la première d’une longue liste d’artistes venant des quatre coins du monde à performer dans la Salle des Étoiles.

Une partie des bénéfices réalisés seront reversés à la Monk Seal Alliance, une fondation de protection des phoques moines, une espèce menacée que l’on retrouve au large de l’archipel des Cyclades.

Un projet dans lequel la Fondation Prince Albert II est également engagée. "Je suis fière qu’on puisse aider cette fondation avec ce concert."

Savoir+

Concert d’Anna Vissi, le 25 septembre à la Salle des Étoiles à Monaco.

Info et résa sur www.montecarlosbm.com/fr/spectacles-monaco