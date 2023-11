Marcus Miller, Jeanne Added, Ibrahim Maalouf et d’autres grands noms attendus au Monte-Carlo Jazz Festival

Associations de talents

On peut le parier: le 18 novembre, ces deux légendes de la basse atteindront des hautes sphères. Sur scène, Ron Carter et son Foursight Quartet (le batteur Payton Crossley, le saxophoniste ténor Jimmy Green et la pianiste Renee Rosnes) seront rejoints par un invité de marque nommé Marcus Miller. S’il est sans doute le plus grand habitué de la Côte d’Azur et de ses festivals, l’Américain au chapeau ne lasse jamais son public.

Dans son set, le Foursight Quartet rend notamment hommage à la pianiste Geri Allen et à Chet Baker.

à défaut de partager la scène, deux monuments de la batterie se retrouveront sur la même affiche, le 22 novembre. Maître du jazz-rock et de la fusion, reconverti plus tard au jazz acoustique, entendu aux côtés de Miles Davis, Quincy Jones ou George Benson, Billy Cobham revisitera sa propre histoire en célébrant les cinquante ans de la sortie de son album "Spectrum".

Lui aussi plébiscité par les plus grands, tous genres confondus (Simon & Garfunkel, Joe Cocker, Kate Bush, Michel Petrucciani, Eric Clapton, etc.), Steve Gadd et son "Gang" viendra étaler sa science des percussions en Principauté.

Steve Gadd. (Photo Bill Zules).

Le plein d’étoiles

Le 23 novembre, le saxophoniste norvégien Jan Garbarek, pilier du label ECM, débarquera en compagnie de son groupe. Et d’un renfort de choix, avec lequel il a déjà eu l’occasion de se produire: l’Indien Trilok Gurtu aux percussions. Un mélange cosmopolite dont raffole Garbarek.

Le 24 novembre, place à Kareen Guiock-Thuram, passée de la présentation du "12.45" sur M6 à la scène, où elle reprend du Nina Simone. Le même soir, rendez-vous avec quatre as (Baptiste Trotignon, Eric Legnini, Bojan Z et Pierre de Bethmann) qui mêleront pianos et claviers Rhodes pour donner vie à "PianoForte".

Le 30 novembre, on viendra écoutera Keziah Jones. Beaucoup passé dans la région, le Nigérian fait toujours son effet en live avec son "blufunk". Au programme aussi, Incognito, belle formation acid jazz venue de Londres. Pour la clôture, le 2 décembre, il sera temps de retrouver la belle voix de la Québécoise Dominique Fils-Aimé et de voir ce que donne le projet "Trumpets of Michel-Ange", nouvelle aventure entre pop, world music et musique urbaine d’Ibrahim Maalouf, grand ami du festival.

Jeanne Added et Thomas de Pourquery, les inclassables

Quand on évoque Jeanne Added aujourd’hui, ce n’est pas au jazz qu’on pense. Pourtant, tout a commencé là pour la musicienne, gratifiée des deux Victoires de la musique (artiste féminine et album rock pour "Radiate") en 2019. Son dernier disque, « By Your Side, balance entre pop, cold wave, funk et house. Le 29 novembre, Jeanne Added croisera Thomas de Pourquery, électron libre du saxophone avec qui elle a déjà collaboré. Celui qui est également comédien aime aussi varier les plaisirs, avec son projet pop Von Pourquery ou encore en passant du répertoire de Sun Ra à celui d’Oxmo Puccino et Metronomy.

Jeanne Added. Photo Camille Vivier.

Macy Gray appuie sur "Reset"

Passé le mois dernier avec brio à La sChOOL, petite pépinière antiboise de talents, le saxophoniste Léon Phal, pierre angulaire d’un quintet explorant tous les registres des musiques actuelles ouvrira pour une grande dame, le 25 novembre. On parle de Macy Gray, l’une des voix soul les plus marquantes des années 2000, récompensée d’un Grammy Award en 2001 pour "I Try", son plus grand succès. La suite n’aura pas été aussi clinquante pour l’autrice-compositrice-interprète originaire de l’Ohio. Mais en débarquant avec un nouvel album intitulé "The Reset", Macy Gray, 56 ans, semble vouloir remettre les pendules à l’heure. Et le chemin de la rédemption passait par la France, avec une date à l’Olympia début novembre. Bonne mise en jambes…

Macy Gray. Photo DR.

Une toile et un show-conf’

Le 17 novembre, on pourra voir ou revoir "Bird", le film de Clint Eastwood retraçant la vie de Charlie Parker, avec Forest Whitaker dans le rôle principal. Le 26 novembre, on pourra découvrir "Le Son d’Alex". Alex Jaffray, compositeur, producteur et chroniqueur, promet un "voyage à travers la bande-son de votre vie", sur une note humoristique.

Concerts à partir de 40-90 euros selon les soirs.

Rens et réservations montecarlosbm.com/fr/spectacles/monte-carlo-jazz-festival.