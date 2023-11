"Don Carlo de Verdi c’est l’amitié, l’amour, le pouvoir": Cecilia Bartoli évoque la première grande production de la saison de l’Opéra de Monte-Carlo

Elle n’a malheureusement pas pu assister à ce spectacle singulier qu’elle a imaginé cette année pour la Fête nationale, autour d’un hommage au légendaire chanteur qu’était Caruso. Un virus l’a clouée au lit le soir du 19 novembre. Mais elle a entendu l’enthousiasme du public et de la famille princière pour ce gala si spécial.

Ce mercredi soir, Cecilia Bartoli sera sur pied pour lancer Don Carlo, la première grande production de la saison de l’Opéra de Monte-Carlo qu’elle dirige depuis l’an dernier. Elle a voulu ce spectacle de Giuseppe Verdi, créé à l’Académie impériale de musique de Paris le 11 mars 1867, qu’elle qualifie de "plus intense et plus sombre opéra de Verdi", ce compositeur qu’elle affectionne particulièrement. Et explique son choix.

Pourquoi cet opéra de Verdi vous tient tant à cœur?

Après Don Carlo, Verdi s’est projeté dans une autre dimension avec Othello, Falstaff, des œuvres plus matures. Mais les thèmes développés dans Don Carlo étaient très chers à son cœur. Don Carlo, c’est l’amitié, l’amour, le pouvoir. Souvent les moments les plus touchants dans les opéras de Verdi, ce sont les échanges entre le ténor et la soprano. Dans cet opéra, l’amitié entre le ténor et le baryton, Don Carlo (Sergey Skorokhodov) et Rodrigo (Artur Rucinski) est très belle à voir sur scène, jusqu’à la fin. La combinaison entre la voix de la soprano Joyce El-Khoui et celle mezzo, veloutée, qui me transporte de Varduhi Abrahamyan est aussi très bien équilibrée. Et puis nous avons la voix basse d’Ildar Abdrazakov qui donne une profondeur au rôle du roi d’Espagne qu’il a interprété plusieurs fois. Le tout dans une mise en scène très cinématographique…

C’est en effet une particularité de cette production, au Grimaldi Forum avec un très grand écran qui risque de surprendre le public…

En effet, je me réjouis du travail de Davide Livermore avec qui je n’avais pas encore collaboré. C’est un metteur en scène qui a beaucoup de respect pour la musique. Il est lui-même musicien, avec une voix de ténor. Son Don Carlo est entre tradition et innovation. Tradition, car il se réfère à des images de Goya, de Valdes, à des costumes d’époque du XVIe siècle. Et innovation, car tout est projeté sur la scène, avec des lumières parfois douces, parfois fortes.

Nous n’avons rien à envier à La Scala

Un parti pris très technologique?

Oui, mais la technologie est en synergie avec l’histoire. Il a réalisé un travail très impressionnant, avec notamment des systèmes de rideaux qui répondent à cette difficulté de trouver de l’intimité sur une scène ou de donner de la profondeur dans des grands espaces. La scène du Grimaldi Forum nous permet de mieux soutenir la technologie pour cette production de très haut niveau. Je veux évoquer aussi le travail du chef Massimo Zanetti avec l’orchestre qui fait ressortir tout ce que Verdi a mis dans sa partition. Je le dis, nous avons un casting exceptionnel pour ce spectacle et nous n’avons rien à envier à La Scala, qui ouvre aussi en décembre sa saison avec un Don Carlo!

Ce spectacle correspond à cette vision de l’opéra que vous souhaitez pour Monaco?

C’est l’idée: tradition et innovation. La dernière fois que Don Carlo a été joué à Monaco, c’était en 2003, C’est bien d’y revenir. Les grands opéras de Verdi, de Puccini dans la tradition du grand répertoire baroque, sont une nouveauté pour la Principauté. Et l’innovation de la mise en scène se fait en respectant la tradition, c’est la clé. On peut arriver à avoir de très belles productions, avec beaucoup de respect pour la musique, pour les artistes, en donnant de nouvelles visions. C’est plus de travail, mais c’est possible.

Savoir+

Don Carlo au Grimaldi Forum. Ce mercredi soir à 20 heures, vendredi 24 novembre à 20 heures et dimanche 26 novembre à 15 heures.

Tarifs de 40 à 145 euros.

Réservations: www.opera.mc