Une centaine de salariés de Carrefour en grève ce vendredi à Monaco

Déjà mobilisés le 21 novembre dernier pour défendre leur pouvoir d’achat, les salariés de Carrefour Fontvieille sont à nouveau en grève ce vendredi 23 décembre depuis 8 heures et le seront également demain, samedi 24 décembre, si la direction ne les entend pas. Ils ont toujours les mêmes revendications, à savoir une augmentation de 5% et une prime de 1000€.

Ecœurés, révoltés et déterminés, les salariés et les représentants syndicaux des employés de l’enseigne Carrefour Monaco le sont ce vendredi matin. Depuis ce jour, les employés et leur syndicat ont une nouvelle fois débrayé après que la direction a fait la sourde oreille à leurs demandes, à savoir recevoir une prime comme l’arrêté ministériel de l’Etat de Monaco le propose depuis le 11 octobre afin de maintenir le pouvoir d’achat des salariés de la Principauté. Les employeurs de Monaco peuvent en effet verser une enveloppe exceptionnelle de soutien allant jusqu’à un montant de 3.000 euros.