"Un gros manque à gagner": il n'y aura pas de fleuristes au marché du Cours Saleya ce dimanche pour la fête des grands-mères

"On a reçu un mail de la Ville... Pour nous, c’est fermeture les deux week-ends, mais pas pour les fruits et légumes. On considère qu’on n’est pas des commerces essentiels."

Il l’a mauvaise Claude Mascalchi, producteur de tulipes et revendeur au marché aux fleurs du Cours Saleya, dans le Vieux-Nice.

Pour lui, comme pour d’autres, la vente de fleurs pour la fête des grands-mères va se réduire à néant. "Et pas que la fête des grands-mères, rajoute son épouse, puisque le 8 mars, c’est la journée de la femme et qu’en principe, à cette occasion, on vend aussi des bouquets, la veille..."

Les marchands de bouquets et autres compositions végétales de Saleya ne comprennent pas qu’on leur inflige l’interdiction de travailler durant deux week-ends, alors "que les marchés d’Antibes et de Cannes, fonctionnent normalement, fleurs comprises et en plus à Forville, à Cannes, c’est une halle couverte".

La mairie de Nice confirme. C’est vrai, seuls les producteurs et revendeurs de produits alimentaires sont autorisés à dresser leurs tréteaux, car ils sont considérés comme essentiels. Pour les fleurs, c’est non.

Et avec ce refus, "un gros manque à gagner, enchaîne Claude Mascalchi, d’autant plus que nous n’avons pas de boutique et qu’on ne peut rien organiser en "click and collect” ni même en livraison. On est très embêtés, car les tulipes que nous produisons chemin de la Costière arrivent. On va être obligés de les mettre en chambre froide..".



Un gros gâchis en perspective.