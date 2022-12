Spot d'été, la plage du Larvotto est désormais aussi un spot d'hiver pour le shopping

Les pistes d'amélioration suggérées par les commerçants

« Cet hiver, dès 17 h nous sommes plongés dans le noir et nous ne voyons plus personne. C’est un peu regrettable compte tenu de l’investissement que nous demande cette ouverture sept jours sur sept. » Les commerçants s’accordent à dire qu’il faut éclairer la promenade inférieure l’hiver.

Des décorations à Noël « Des décorations de Noël le long de la promenade auraient été bienvenues. Elles auraient été appréciées par nos clients la nuit venue mais également par ceux qui se rendent aux restaurants pour dîner. Depuis leur table, ils auraient pu bénéficier d’un joli cadre extérieur. »

Varier les boutiques. « Peut-être qu’il faudrait ajouter une boutique ou deux, dans un autre domaine que les vêtements et la décoration intérieure. Pourquoi pas une boutique consacrée à des produits pour enfants, comme des jouets et jeux de société, et une autre consacrée à des vêtements pour les bébés et tout ce qui tourne autour de la maternité. »

Des animations. Comme cet été avec les expositions, les commerçants suggèrent des animations autour de Noël avec des propositions d’ateliers pour les enfants en haut de la promenade ou des spectacles de déambulation. Des expositions photos ont aussi été évoquées.

De la publicité. Sur les réseaux et les canaux d’informations et de communication de la ville et du gouvernement. Mais aussi sur des panneaux qui indiqueraient sur le haut de la promenade que les boutiques sont ouvertes en bas. « Pourquoi pas ne pas faire de la publicité au cinéma sur l’ouverture des boutiques l’hiver ou encore annoncer cette initiative au Grimaldi Forum », évoquait aussi une restauratrice.