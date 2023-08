En désaccord avec les futures règles fixées par la mairie, les plagistes de Menton saisissent la justice

La date butoir approche pour les plages privées mentonnaises. Comme un symbole, l’annonce de la vente de tout le mobilier de l’un des établissements phares du secteur a suscité l’émoi sur les réseaux sociaux tout récemment. "Je n’arrive pas à savoir pourquoi on vous fait fermer", "quel dommage, quelle tristesse… Allons-nous vous revoir?", lit-on ici et là.

Des messages de soutien, d’amour même, que l’on retrouve également dans le livre d’or du restaurant Da Mitchou. Michèle Leoni, la patronne des lieux, le feuillette encore aujourd’hui. La gorge serrée par l’émotion mais aussi par les mois passés à s’époumoner pour changer ce destin.

Jeudi soir, les établissements de plage du côté de Garavan devront baisser le rideau conformément au renouvellement de sous-traités d’exploitation de la délégation de service public (DSP). Une fermeture qui permettra à la Ville de lancer les travaux de réaménagement de la Promenade de la mer. Une application stricte qui va à l’encontre du bon sens pour les établissements des plages privées mentonnaises. Septembre étant encore un mois d’intense activité pour les professionnels.

Audience le 4 septembre

Selon l’Association des établissements balnéaires et des usagers de la Riviera Française (EBARF), le cahier des charges établi dans le cadre du renouvellement de la DSP n’est "pas adapté ni viable économiquement." Sur ces motifs, ainsi que sur la légalité de la procédure d’appels d’offres – dont des plagistes estiment qu’elle n’est pas respectée –, plusieurs requêtes ont été déposées au tribunal administratif de Nice. L’audience se tiendra le 4 septembre prochain. "Si la procédure n’est pas cassée au tribunal, ce sera bel et bien fini", estime Michèle Leoni, fataliste. Surtout après les derniers échanges avec la municipalité, qui n’ont rien donné.

"En mairie, j’ai dit tout ce que je pensais du projet, reprend-elle. Nous ne sommes pas réfractaires au projet d’embellissement dans la continuité des Sablettes, bien au contraire. Ce qui me révolte, c’est que ce projet n’est pas adapté à Menton. Sur le plan financier, ça ne correspond pas à la fréquentation. Notre clientèle est familiale. Selon le cahier des charges, il faudrait tout détruire et reconstruire des structures plus petites et pas étudiées pour l’hiver. Mon restaurant passerait à 40 places assises couvertes, contre 120 aujourd’hui. Il faudrait investir 700.000 euros en tout. C’est un tournant radical, tout ce que j’ai, je dois le mettre à la poubelle. Pour moi, ce n’est pas possible et pour les autres, c’est pareil. On laisse derrière tous nos employés et nos fournisseurs." Dans l’attente de l’audience et de la décision du tribunal administratif, Michèle Leoni pense à la suite.

"Si la procédure est gelée et que la justice instaure un avenant, on pourra continuer. Toute ma famille travaille ici. Nous sommes des bosseurs et nous le serons toujours. Si ce n’est pas ici, ce sera ailleurs. Demain soir, nous ferons une soirée avec nos clients pour se dire au revoir. On va pleurer ensemble, c’est sûr!"

Yves Juhel [micro en main] a évoqué le réaménagement de la promenade de la mer. Sur la DSP, il a indiqué suivre les indications de la loi quant à la date de fermeture des établissements. Photo M.R..