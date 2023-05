Sept boutiques de luxe vont s'implanter près du casino de Monte-Carlo

Le long de l’allée François-Blanc à Monaco, la refonte complète du bâtiment du Café de Paris a permis aux architectes d’imaginer un nouveau lieu de shopping et de créer sept nouvelles boutiques voisines de la place du Casino. Un environnement très convoité par des griffes de luxe international.

Horlogerie, chaussures et prêt-à-porter

Le groupe LVMH, actionnaire de la SBM, a réservé deux emplacements pour deux de ses marques premium : l’horloger Tag Heuer et le joaillier historique Tiffany, que le groupe de Bernard Arnault a racheté en 2022 pour lui offrir une deuxième jeunesse. Avec notamment la rénovation complète de sa boutique historique sur la Cinquième Avenue à New York. Et bientôt une adresse à Monaco.

Ces deux marques traduisent un peu l’esprit des enseignes qui occuperont ce nouvel espace, le long de l’allée. La boutique Zegg & Cerlati, historique locataire du Café de Paris va s’étendre pour présenter ses montres et bijoux de luxe. Et sera voisin de la maison Arije, multimarque de haute horlogerie, qui après Paris et Londres s’installera aussi à Monte-Carlo.

Premières ouvertures au mois de novembre

D’autres installations sont en cours de finalisation de contrats, "notamment de très belles chaussures et du prêt-à-porter", confie Stéphane Valeri, président-délégué de la SBM, sans pour autant pouvoir confirmer le nom des marques attendues.

Techniquement, la SBM doit donner les clés des espaces aux futurs locataires au mois de juillet. Pour qu’ils puissent ensuite entamer les travaux d’aménagement. Et les premières boutiques doivent ouvrir au cours du mois de novembre.