Les "dark stores" vont probablement devoir quitter le centre-ville de Nice

Il y a peu de sujets qui font l’unanimité et parmi eux figure celui concernant les "dark stores". C’est bien simple, au conseil municipal de Nice, tout le monde est vent debout contre ces locaux utilisés par les entreprises de livraison au cœur du centre-ville (boulevard de Risso, avenue Jean Médecin, rue Pertinax). Les élus se sont en effet inquiétés de leur multiplication (Nice-Matin du 4 juillet).

Ils ne sont pas les seuls, un peu partout en France, les grandes agglomérations sont confrontées à ce phénomène qui engendre des nuisances pour les riverains et défigure les centres-villes. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, et Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au logement, ont reçu ce mardi après-midi des associations d’élus et les représentants des métropoles pour évoquer ce sujet.

Une réunion prolifique dont tous sont sortis ravis et soulagés à l’instar de Franck Martin, adjoint au maire de Nice délégué aux commerces, aux marchés et à l’artisanat. Il décrypte: "un arrêté ministériel va être pris pour clarifier les choses: les « dark stores" seront considérés comme des entrepôts, même s’ils disposent d’un point de retrait des commandes. C’est fondamental parce que cela va nous permettre, nous élus, d’agir via le plan local d’urbanisme (PLU). En effet, pour transformer un commerce en entrepôt, il faut solliciter une autorisation. Nous aurons donc la possibilité de nous y opposer.

Perte d’attractivité