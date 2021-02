Le centre commercial Nice Etoile rattrapé par la fermeture

Alors, ferme ou ferme pas Nice Etoile ?

Car depuis ce lundi, les surfaces de 5 000 m² sont elles aussi rattrapées par l’obligation de fermeture.

Ainsi en a décidé le préfet des Alpes-Maritimes. Pourtant, le directeur du centre commercial de l’avenue Jean-Médecin, semble tenir un discours... d’ouverture.

«Le centre reste ouvert, affirme en effet, Patrick Nolier. La pharmacie et les magasins d’alimentation continuent leur activité normalement. Quant aux autres enseignes, elles peuvent pratiquer le «click and collect», les clients commandent sur internet puis viennent chercher leurs articles.»

Chronique d’un catastrophisme annoncé

Est-ce jouer sur les mots ? Le «click and collect» est-il vraiment une compensations à l’ouverture traditionnelle ?

A 17h40, ce lundi, il n’y avait pratiquement plus âme qui vive dans la galerie commerciale.

Un bijoutier a bien voulu nous parler. Dans son îlot planté au rez-de-chaussée, Stéphane Arbibe (bijouterie Ydol), garde le sourire, pourtant il est agacé .

«Jusqu’à présent, toutes les boutiques étaient ouvertes, puisque le centre n’était pas concerné par les règles des 20.000 m², soumis, eux, à fermeture depuis plusieurs jours. Or, depuis midi, changement de programme : on ferme. Jusqu’à quand ? On ne sait pas trop. C’est flou. C’est vrai, on peut rester connectés à nos clients grâce au «click and collect», mais la situation va être catastrophique pour nous, car on était dans une bonne dynamique de reprise et là, ça va replonger. Pourtant, on respecte les règles. On pourrait trouver des solutions pour continuer à exister..."