Ex-Stars'N'Bars, le restaurant Conscientiae accueille ses premiers clients ce vendredi soir à Monaco

Le bout du tunnel ! Après six mois de chantier pour faire disparaître l’ancien Stars’N’Bars et développer un nouveau concept, Conscientiae, c’est son nom, accueillera les clients dès ce soir.

"Nous commençons par une ouverture très soft", souligne Didier Rubiolo, propriétaire des lieux et artisan de ce basculement voulu après trente ans à la tête du Stars’N’Bars. "L’idée est de se mettre en place avec le restaurant et une petite terrasse pour le mois d’août." La suite viendra à l’automne.

Car le projet Conscientiae est à plusieurs strates. Au rez-de-chaussée, quai Antoine-1er, toujours un restaurant et un bar ouvert du matin au soir. Puis sur la mezzanine, l’ex-salle de restaurant a laissé place à une série d’espaces destinés à des pratiques sportives ou méditatives douces avec des coaches. Ce niveau ouvrira à la rentrée. Avant, fin septembre, la mise en fonctionnement du club au deuxième étage, probablement au moment du Monaco Yacht Show.

"Nous montrons une action de changement"

Conscientiae a été pensé comme un établissement d’un nouveau genre, capable de distiller des pratiques environnementales vertueuses et de catalyser des bonnes actions écologiques. "On voit ce qui se passe autour de nous, c’est en adéquation avec les préoccupations actuelles", plaide Didier Rubiolo, qui espère avec son équipe, faire vivre ce lieu "comme un carrefour où les gens peuvent venir s’exprimer, faire connaître des changements à appliquer, partager des valeurs".

"Avec la fermeture du Stars nous avons montré une action de changement pour un monde meilleur, c’est notre but".

En effet, dire adieu à un établissement qui fonctionne pour un revirement à 180 degrés, le pari est osé. "Nous avons gardé nos équipes, continue Didier Rubiolo, et tout le monde aujourd’hui a compris que ce changement était important à faire. C’est par des changements que nous pourrons agir sur notre environnement. Ça donne du sens. Et l’habillage est d’ailleurs très beau, les promesses des designers ont été tenues."

Exit l’ambiance industrielle, la terre cuite au sol, le bois omniprésent, les zelliges sur les murs donnent de la chaleur. "Le concept a mûri en un an et demi. Des gens pendant les travaux m’ont sollicité, des associations, des professionnels intéressés pour exposer des technologies novatrices."

Plusieurs rendez-vous sont programmés pour le public à partir de septembre. Côté cuisine, c’est un retour à la simplicité. "On travaille le produit de saison, local, on n’invente rien. Et nous avons pris du plaisir à sourcer des produits raisonnés, bien fabriqués, des légumes aux sodas en passant par le champagne."

Conscientiae sera ouvert sept jours sur sept, avec un déjeuner de 12 heures à 15 heures et un dîner à partir de 19 heures