Epargnés par le reconfinement, les fleuristes resteront ouverts dans les Alpes-Maritimes

Une bonne nouvelle pour les amateurs de fleurs : malgré le reconfinement décrété jeudi soir par le Gouvernement Castex, les amateurs de corolles et de feuillages pourront continuer à aller chez leurs fleuristes ou sur les marchés pour acheter bouquets ou plantes.

On peut donc le dire avec des fleurs et non avec des pleurs. Pourtant, ce n’était pas gagné et l’émoi teinté de colère était de circonstance vendredi matin, notamment sur le Cours Saleya, à Nice.

Une fois de plus, en effet, les fleuristes de Saleya se sont sentis aimés un peu, beaucoup... pas du tout!

"On nous avertit toujours à la dernière minute, se désolait Claude Mascalchi, producteur de tulipes et de roses. Les achats se font plusieurs jours à l’avance et en cas de confinement de dernière minute, c’est la perte sèche de toutes nos productions."

A côté, Eric Barelli, revendeur de plantes, nourrissait les mêmes soucis: "Je suis obligé de brader mes pots, car je je peux pas faire autrement. C’est dur..."

Qu’est-ce-qui est essentiel?

Une décision de liquider d’autant plus dure que seuls les marchands de fleurs de Saleya craignaient de devoir ranger leurs tréteaux. Les autres, ceux qui proposent sur leurs étals des denrées alimentaires, ont le droit de travailler comme d’habitude. Un sentiment d’injustice qui peut se comprendre.

Encore plus à l’heure d’un confinement de l’an III qui tolère l’ouverture des librairies, des salons de coiffures... Qu’est-ce-qui est essentiel ? Qu’est-ce-qui ne l’est pas ? "Les fleurs ne sont pas considérées comme essentielles, mais font partie du moral des gens", argumentait l’épouse de Claude, excédée. Et la commerçante de poursuivre : "A Nice, on a été les premiers pour tout : premiers pour subir le couvre-feu à 18 heures, premiers pour les week-ends fermés. On nous a toléré les deux derniers week-ends, mais pratiquement personne n’est venu. Notre manque à gagner est énorme. Là, les gens vont pouvoir sortir, se promener toute la journée jusqu’à 19 heures du moment qu’ils ont une attestation et nous on serait confinés ?"

"On en a marre"

Même incompréhension pour Clément Mege, revendeur place Pierre-Gautier : "On laisse les coiffeurs ouverts et on fermerait un marché de plein air ? On en a marre. On est en dépression."

Quid du click and collect? Impossible à mettre en place sur un marché dans la mesure où le commerçant n’a pas le droit d’ouvrir son banc.

Sauf que les choses ont évolué au cours de la journée et on a appris que même dans les départements reconfinés totalement, jardineries et fleuristes resteraient ouverts. Qu’il s’agisse de fleuristes en boutiques ou sur les marchés.

"Concrètement, précise Franck Martin élu en charge du commerce, les producteurs et revendeurs de Fleurs de Salaya, Saint-Roch, Libération... peuvent travailler comme d’habitude, tous les jours de la semaine excepté le lundi, jour de relâche, et le week-end. C’est validé par l’Etat..."