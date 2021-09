Crise sanitaire: une pénurie de marchandises est-elle à craindre pour Noël?

La pandémie n’a pas fini de peser sur notre économie. La fermeture d’usine lors des pics de contamination ont ralenti la production industrielle mondiale. Le manque de matières premières comme le bois, le plastique, les composants électroniques, fait craindre une pénurie de certains produits et une hausse des prix. Le manque de place dans les conteneurs, sur les bateaux à destination de l’Asie notamment, engendre des délais de livraison supplémentaires et un coût du transport maritime qui s’alourdit.

A trois mois des fêtes de fin d’année, doit-on redouter une pénurie de jouets ou autres cadeaux à déposer au pied du sapin?

L’ameublement impacté

Depuis des mois, les artisans font face à une pénurie de matériaux, bois, acier, plastique, renforcée par une demande de rénovation de l’habitat en forte croissance après les confinements. Avec, pour conséquence, des ruptures de stocks et des prix qui flambent. Des problématiques auxquelles sont aussi confrontés les grands magasins de bricolage et d’ameublement.

Pas d’envolée des prix sur les jouets

Le manque de matières premières pourrait aussi contrarier la fabrication des jouets, notamment les articles sonores et lumineux, faisant planer un manque de références ou des articles en nombre insuffisant. "Les jouets sont conçus et commandés très longtemps à l’avance", rassurent les professionnels du secteur qui, pour la plupart, ont pris les devants pour sécuriser leurs stocks. Les prix ne devraient pas s’envoler non plus, puisque les produits ont été acquis à des prix fixés il y a au moins six mois.

Les ventes d’occasion explosent

Le marché du vélo en revanche n’est pas épargné par la pénurie d’acier, faisant la part belle aux ventes d’occasion. Idem dans le secteur de l’automobile où la crise sanitaire a des conséquences sur la production. Car les semi-conducteurs, puces électroniques indispensables au fonctionnement des airbags et tableaux de bord, sont fabriqués pour la plupart en Asie. Les délais de livraisons de voiture neuves s’allongent chez les concessionnaires.