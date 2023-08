À Cannes, l’hôtel Canopy by Hilton a donné un "coup de fouet méditerranéen" à l’ancien Radisson Blu

Après dix mois d’attente, le voilà métamorphosé. Le Radisson Blu n’existe plus. Ni de près ni de loin. La tornade Hilton l’a totalement balayée. Du passé, il ne reste presque plus rien. Les fondations, seulement. La vue imprenable sur toute la baie et le Suquet, aussi. Sinon, tout a changé.

Du rez-de-chaussée jusqu’au rooftop, la clientèle embarque vers un nouveau voyage: direction Canopy by Hilton. Plus méditerranéen, plus local, plus trendy.

SDPNE, le groupe familial français propriétaire de l’hôtel cannois depuis vingt ans, se réjouit de sa nouvelle identité (franchisée), signée par le designer Ramy Fischler, unique en son genre dans la cité des festivals.

Pour l’ambiance, des tons chauds, terracotta en réponse aux couleurs de l’Estérel et du Suquet, et de la lumière. Pour que tout le monde, les clients de l’hôtel comme les locaux voulant profiter d’un tel lieu le temps de quelques heures, puisse s’y retrouver…

1- C’est la pièce phare du nouvel établissement: le brunch club Café Crème! Non seulement ce coin restauration n’existait pas, mais en plus "les fenêtres étaient miroir. Les passants ne voyaient pas ce qu’il se passait à l’intérieur. Maintenant oui!", sourit le directeur, Jean-François Chapel. La découverte de cette cantine californienne sucrée-salée, signée par le chef Alexander Burger, est ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 17h, sans réservation.

2- Dans le social hub (un coworking bienvenu!) et le Café Crème, entre 1.000 et 1.200 pots, fabriqués à Vallauris, ornent les étagères murales. "La céramique est le fil rouge de notre décoration", explique Nicolas Esclapez, le propriétaire.

3- L’hôtel dispose désormais de deux entrées: l’une donnant sur le boulevard Jean-Hibert (avec réception et service voiturier) et l’autre se situant sur le quai Saint-Pierre (pour accueillir les clients du Café Crème).

4- Le lieu a été pensé comme un relais du patrimoine artistique et culturel local et international. Les 141 chambres (dont deux suites de plus de 100 m2) sont toutes associées à des œuvres d’art, créées spécifiquement pour elles. Douze artistes sont donc exposés au sein de l’hôtel Canopy by Hilton...

5- Pour l’heure, 90% de l’établissement a été restauré. Il reste encore la résidence "Spa-Fitness", précise le directeur Jean-François Chapel. Rendez-vous en septembre pour la découvrir. "Clients et locaux pourront en profiter!"