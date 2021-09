Bodeguita, Brasseries Georges... Quel avenir pour ces établissements mythiques de Nice à l’abandon

Les Brasseries Georges, 2-4, rue Sacha-Guitry. Ex-brasserie Flo. Là encore, un établissement emblématique de Nice. Jadis casino, puis théâtre, puis cinéma et enfin restaurant. Dans un décor unique, avec scène, balcons... Soir 1.500 m2 sans enseigne depuis plusieurs années.

"Là aussi, c’est privé et compliqué, car tout est en intérieur et à Nice, les gens cherchent une terrasse. On a cherché des locataires, mais c’est trop cher." Combien ? On parle d’un loyer mensuel estimé à 17.000 euros.