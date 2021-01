A Nice-TNL, comment les clients ont perçu cette première journée de fermeture des galeries marchandes

"Normalement, les boutiques de la galerie marchande auraient dû être ouvertes pour les soldes", explique le responsable de la Générale d’optique. Mais le coronavirus et les dernières mesures gouvernementales sont passés par là. "Si je suis resté ouvert, c’est parce que mon commerce est "essentiel" poursuit-il (1). La pharmacie du centre commercial était toutefois fermée.

La fermeture de la plupart des magasins de la galerie commerciale ne l’inquiète guère pour son commerce: "Lors du confinement de cet automne, nous n’avions pas eu moins de clients. Les gens semblent s’être occupés davantage de leur santé."

Sollicitée via l’accueil de Carrefour, la personne qui assurait ce dimanche la permanence de la direction n’a pas souhaité nous répondre.

Parmi les clients de ce dimanche, une partie ne savait pas que TNL serait impacté par les nouvelles mesures gouvernementales. Comme Pascal, un enseignant retraité qui habite le quartier et qui n’est malgré tout pas surpris, même si ça lui paraît "injuste": "C’est vrai qu’on constate un relâchement, par exemple pour le port du masque, notamment dans des commerces proches d’ici. Mais à TNL, ils font très attention au respect des mesures barrières. Les commerçants surtout les petits, font beaucoup d’efforts depuis des mois, alors que c’est très difficile pour eux, et là, on leur dit de rentrer chez eux ! Et en plus, alors que les soldes ne sont même pas finis ! Depuis le début du coronavirus, je ne suis pas convaincu que les décisions aient toujours été prises avec pertinence."

En revanche, d’autres étaient au courant de la fermeture de la plupart des commerces de la galerie. Comme Jawad et Camillia, deux jeunes habitants du centre-ville. Pour eux, "ça n’a pas grand intérêt de fermer. Les gens iront en ville et il y aura toujours des rassemblements. Mais ça vaut toujours mieux qu’un confinement, même si beaucoup le contournent en faisant dix attestations par jour !".

1. Il devrait fermer dès ce lundi le décret gouvernemental n’autorisant l’ouverture dans les galeries marchandes que des pharmacies et des commerces alimentaires.