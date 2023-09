Typhon Saola: la métropole chinoise de Shenzhen ferme bureaux et commerces, des milliers de déplacés

La métropole chinoise de Shenzhen (sud) limitrophe de Hong Kong a annoncé vendredi la fermeture des bureaux, commerces et marchés de la ville, en prévision de l'arrivée du typhon Saola.

La ville de 17,7 millions d'habitants a décidé "la fermeture des bureaux, commerces et marchés à partir de 16H00 (08H00 GMT) et la suspension des transports publics à partir de 19H00", selon un communiqué du service de gestion des urgences, qui a prévenu que le typhon "devrait provoquer une forte tempête dans la ville".

Hong Kong a fermé la Bourse et ses écoles vendredi et annulé ses vols au départ et à l'arrivée, le super typhon Saola se dirigeant vers la côte sud de la Chine.

Vers 2H40 du matin, le centre financier a émis une alerte de niveau T8 sur un échelle qui en compte 10, et la Bourse a annoncé que "les séances de négoce du matin pour tous les marchés seraient annulées".

La vitesse des vents s'élevait à 205 km/h quand Saola se situait à 230 km à l'est-sud-est de Hong Kong vers 8H00 heure locale (00H00 GMT), a indiqué l'observatoire de Hong Kong.

Le super typhon s'accompagnera "de fortes averses et de vents violents", a ajouté l'observatoire, précisant que le temps se "détériorerait rapidement" tout au long de la journée. Les rues de Hong Kong étaient désertes vendredi matin, et une légère bruine enveloppait l'île.

Il est rare qu'un cyclone frappe directement Hong Kong, mais l'observatoire a déclaré qu'il "évaluerait la nécessité d'émettre des signaux d'alerte de cyclone tropical plus élevés" dans la soirée.

La compagnie aérienne Cathay Pacific a déclaré avoir annulé tous les vols à destination et en provenance de Hong Kong entre 06H00 GMT vendredi et 02H00 GMT samedi.

Sa filiale à bas prix, HK Express, a annoncé qu'elle annulait 70 vols en provenance et à destination de Hong Kong vendredi et samedi.

En Chine continentale, une alerte maximum a été émise à l'approche du typhon qui, selon les médias d'État, touchera terre "dans les zones côtières s'étendant de Huilai à Hong Kong" vendredi après-midi ou dans la nuit de vendredi à samedi.

La province de Guangdong a également déclaré une situation d'urgence de niveau I concernant les vents, soit le niveau maximum.

Plusieurs villes ont retardé le début de l'année scolaire par précaution. Le ministère chinois des Transports a déployé 16 navires de sauvetage et neuf hélicoptères de secours dans les zones susceptibles d'être frappées par la tempête, a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle.

Les autorités de Macao, territoire voisin de Hong Kong, ont dit envisager la possibilité d'émettre samedi une alerte de niveau T8.

Le sud de la Chine est fréquemment frappé par des typhons qui se forment dans les océans chauds à l'est des Philippines en été et en automne et se déplacent ensuite vers l'ouest.

Bien qu'ils puissent perturber temporairement des villes comme Hong Kong et Macao, les typhons font beaucoup moins de victimes et de dégâts, grâce à des normes de construction plus strictes et à de meilleurs systèmes de gestion des inondations.

En raison du passage de Saola, en début de semaine dans le nord des Philippines, des milliers de personnes ont été déplacées, mais aucune victime n'y a été signalée.