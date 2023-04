Sensibilisation, équipement des sapeurs-pompiers, gestion forestière... le Sénat examinera une proposition de loi pour lutter contre les feux de forêt

Après les feux de forêt gigantesques qui ont marqué l'été 2022, Emmanuel Macron avait annoncé fin octobre une "stratégie nouvelle" de lutte et de prévention contre les incendies, prévoyant notamment un renforcement des moyens des départements et de la protection civile.

Les sénateurs s'étaient saisis de la problématique dès le printemps dernier, au travers d'une mission de contrôle sur l'intensification et l'extension du risque incendie. La proposition de loi qui arrive dans l'hémicycle est portée par ses rapporteurs, Jean Bacci (LR), Anne‑Catherine Loisier (centriste), Pascal Martin (centriste) et Olivier Rietmann (LR). Elle a été adoptée à l'unanimité en commission.

Le texte s'articule en huit axes déclinés en 38 articles: élaborer une stratégie nationale et interministérielle; mieux réguler les interfaces forêt‑zones urbaines; dynamiser la gestion forestière; améliorer l'aménagement des massifs forestiers; mobiliser le monde agricole; sensibiliser les populations; équiper les sapeurs‑pompiers à la hauteur des besoins; reconstituer des forêts plus résistantes après l'incendie.

Parmi les mesures phares, figure un renforcement des obligations légales de débroussaillement, par exemple en majorant les sanctions en cas de non-respect ou en conditionnant la vente d'un terrain au respect de ces obligations.

Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende

Le texte consacre au niveau législatif l'interdiction de fumer dans un bois ou une forêt classés à risque d’incendie, et inclut explicitement le jet de mégot parmi les causes pouvant "provoquer involontairement l’incendie des bois et forêt".

Pour les cas les plus graves ayant entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, les sanctions pénales pourraient atteindre dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.

D'autres sujets au programme

Mercredi, au cours de cette semaine réservée à des initiatives parlementaires, le Sénat devrait approuver définitivement une proposition de loi instaurant une aide financière pour les étudiants des "zones blanches", éloignés de la restauration universitaire. Les députés ont sensiblement modifié le texte initial du sénateur centriste Pierre-Antoine Levi, qui défendait l'idée d'un "ticket restaurant étudiant".

Au programme encore des sénateurs mercredi, une proposition de loi transpartisane pour renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique.

Jeudi, le groupe PS a inscrit au menu de sa "niche" (journée dédiée à ses textes) une proposition de loi issue de l'Assemblée contre le "démantèlement" d'EDF qui va faire débat. Les sénateurs ont en effet supprimé en commission l'article clé prévoyant une "nationalisation" de l'énergéticien.