Les oliviers à l'épreuve du changement climatique: un projet scientifique déployé dans le Var pour imaginer l'oléiculture de demain

Floraison et stress hydrique à la loupe

Quels sont les principaux phénomènes impactant la production des oliviers de Méditerranée? "Est-ce qu’ils souffrent parce qu’il fait moins froid l’hiver, ou trop chaud l’été?", interroge Sylvia Lochon-Menseau. En clair, dans quelle mesure la floraison, ou le stress hydrique, sont en cause dans la baisse de la production des oliveraies?

Floraison et traits de vie

Pour le savoir, les chercheurs auscultent, sous toutes les coutures, les variétés de la collection de Porquerolles, en relevant par exemple les différents stades phénologiques de 840 arbres, du début de la floraison jusqu’à la nouaison, au moment où la fleur fécondée va donner un fruit.

"Avec quatre années de collectes, nous avons besoin de séries plus longues pour faire parler les statistiques", admet Florent Alexandre, chargé de mission. Parallèlement, une équipe de chercheurs du Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (Cefe) du Cnrs de Montpellier, analyse 13 traits de vie de l’olivier, pour mesurer sa réponse au stress hydrique: durée de vie des feuilles, colonisation des racines pour mesurer leur capacité à absorber l’eau, flux gazeux et photosynthèse, respiration, évapotranspiration, etc. "Comme toutes les variétés sont cultivées au même endroit, si on observe des différences, on est sûr qu’elles sont génétiques", note Eric Granier.

L’olivier transpire

Ce chercheur boucle quatre années de collectes sur le terrain et d’analyses de laboratoire. Les premiers résultats sont encourageants: "Nous avons réussi à démontrer que plus une variété vient d’une zone aride, comme l’Afrique du Nord, Les Baronnies, ou le Maroc, moins elle transpire", avance-t-il.

Pour y parvenir, les chercheurs ont analysé en laboratoire la taille et la densité des stomates sur les feuilles. "On observe une variation d’environ 300 stomates/mm2 pour les variétés issues des zones les plus arides (qui transpirent moins), et jusqu’à 450 stomates/mm2 pour celles issues de milieux plus humides, soit un différentiel de 40%", illustre-t-il.

Ces données scientifiques seront présentées lors du premier atelier de restitution de mi-parcours de ClimOliveMed, du 15 au 20 septembre à Porquerolles, en présence d’une délégation marocaine. Mais les hypothèses à défricher sont encore nombreuses, pour les chercheurs. "Il y a une somme d’inconnues plus que de connaissances sur l’olivier, car cette espèce rustique, jusque-là adaptée au climat méditerranéen, a fait l’objet de très peu de programmes de recherche scientifique en France", reconnaît Eric Gravier.

Il faudra attendre la fin de ClimOliveMed pour que soient publiés les premiers résultats, en juin 2025.