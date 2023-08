Sécheresse accrue: quelles sont les consignes dans les Alpes-Maritimes?

Le 11 août dernier, plusieurs zones du département ont franchi un nouveau cap dans le manque d’eau dû à la sécheresse, la recharge des nappes phréatiques étant trop faible sur l’ensemble des Alpes-Maritimes.

Les services de l’État ont noté une apparition d’assecs, c’est-à-dire l’état d’une rivière ou d’un étang sans eau. Leur persistance était notamment visible, fin juillet, dans les stations du réseau Onde, dont celle de la Brague, au pont Saint-Jean à Biot.

D’où un nouvel arrêté préfectoral définissant les nouveaux stades d’alerte. L’ouest du département est tout particulièrement concerné.

Les communes du bassin versant de la Brague, Antibes et Biot, sont placées au stade d’alerte renforcée sécheresse, tout comme celles du bassin versant de l’Artuby: Andon, Caille, Séranon et Valderoure.

Stade de crise sécheresse

Plusieurs communes de l’agglomération de Sophia Antipolis, elles, relèvent du stade de crise sécheresse. C’est le cas de celles situées dans le bassin versant du Loup: Caussols, Châteauneuf-Grasse, Cipières, Courmes, Gourdon, Gréolières, la Colle-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup, Le Rouret, Opio, Roquefort-les-Pins, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne et Villeneuve-Loubet.

Concrètement, le stade d’alerte renforcée impose aux particuliers de ne pas arroser leurs jardins potagers entre 8 heures et 20 heures, ni de laver véhicules, engins nautiques et matériels. L’interdiction ne vaut pas pour les professionnels qui utilisent du matériel haute pression et un système de recyclage de l’eau.

Le lavage à grande eau est interdit pour les voiries, terrasses, façades, toitures et autres surfaces imperméabilisées. Les mairies échappent à l’interdiction dans le cas de lavage sous pression.

On rappelle qu’à Antibes, cet été, certaines rues sont lavées avec de l’eau traitée et recyclée par la station d’épuration.

Pour les piscines privées, une mise à niveau est autorisée mais pas de remplissage. Pour les piscines publiques, c’est permis mais avec l’autorisation du maire et l’accord de l’ARS.

En alerte renforcée, golfs et terrains ne doivent pas être arrosés, "à l’exception des greens et départs des golfs et des terrains d’entraînement et de compétition à enjeu national ou international qui pourront être préservés, par un arrosage réduit de 60% et uniquement entre 20heures et 8heures".

Pour les cultures, interdiction d’arrosage de 8heures à 20heures, avec 40% de réduction de la consommation ou des prélèvements. Le système d’irrigation localisée, goutte à goutte, micro-aspersion, est possible.

Pour les usages industriels, artisanaux et commerciaux, la réduction de la consommation et des prélèvements est de 40%.

Au stade crise sécheresse, les interdictions sont évidemment plus strictes mais certaines valent aussi en alerte renforcée. Par exemple, l’interdiction d’arroser pelouses, massifs fleuris et espaces verts. "Sauf pour la plantation d’arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins d’un an" et uniquement en dehors de la tranche horaire de 8heures à 20heures.

Mais, dans une commune placée en crise sécheresse, impossible d’arroser les jardins potagers, sauf s’ils sont équipés d’un système de goutte à goutte, d’irriguer ou d’asperger les cultures. Le goutte-à-goutte ou micro-aspersion est autorisé mais la nuit.

Le lavage des véhicules, engins et matériel, les voiries, terrasses, etc, lui, est totalement proscrit. Pour les greens et les terrains de compétition à enjeu national ou international, l’arrosage est réduit de 70% et autorisé uniquement entre 20heures et 8heures. Pas de remplissage de piscines ni de mises à niveau.

Enfin, quel que soit le niveau d’alerte, il est interdit de remplir et mettre à niveau plans d’eau et baignades artificielles (sauf pour le fonctionnement des piscicultures).

De même, les fontaines publiques et privées doivent être fermées, sauf si elles fonctionnent en circuit fermé ou avec un système de bouton pressoir. Les douches de plage et des sites de baignade doivent être fermées.

Mais certaines communes, comme Antibes, ont décidé de ne pas couper le robinet des douches.