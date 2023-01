"Nous ne sommes pas de taille face à la Méditerranée": comment Menton se relève après le coup de mer

Le soleil matinal était-il là pour réchauffer les cœurs ou pour flatter l’œuvre d’une mer qui avait su reprendre ses droits? Parce que dans la nuit de mardi à mercredi, la Grande Bleue s’est déchaînée au point de couvrir la chaussée d’eau, de sable et de galets. Et de dévaster les restaurants de plage. Un phénomène de houle impressionnant et inattendu. Pourtant, en matière de "vigilance vagues et submersion marine", les voyants étaient simplement au jaune.

Mardi soir, la préfecture des Alpes-Maritimes avait quand même appuyé: "Le secteur de Nice à Menton sera particulièrement concerné par de forts déferlements et des franchissements. Risque de submersions localisées." Ça n’aura pas raté. Si, dès l’aube, des images – plus incroyables les unes que les autres – ont inondé les réseaux sociaux, les automobilistes ont dû réviser, non sans peine, leur parcours. La route du bord de mer, notamment, a été coupée à la circulation. Il fallait privilégier l‘avenue Carnot. Et si du côté Roquebrunois les choses se sont vite dénouées, à Menton, la situation a perduré.

Spectacle de désolation

Photo Jean-François Ottonello.

Les dégâts sont matériels mais ils sont forcément extrêmement pénalisants. Il a fallu mobiliser des forces pour protéger, inventorier, nettoyer, réparer. Pendant ce temps, la Méditerranée continuait de charrier tout ce qu’elle pouvait. Du côté des Sablettes, impossible de se remémorer le trait de côte tellement tout a été bousculé. L’eau s’est insinuée partout. Un peu plus loin, dans la baie de Garavan, l’heure est à la désolation. Les plages privées ont été lourdement endommagées.

Il y a quelques jours, les patrons-gérants des onze établissements se mobilisaient contre le cadre de la nouvelle DSP (délégation de service public). Ils annonçaient renoncer à exploiter leurs plages, tant le cahier des charges les contraint financièrement. Nous avions alors titré "Avis de tempête sur les plages mentonnaises". Personne n’aurait pu imaginer que le sort s’abattrait. Et de la même façon qu’un bras de fer avec les services de l’État apparaît comme perdu d’avance, il est quasi impossible de lutter contre les éléments.

"Nous ne sommes pas de taille face à la mer. Elle frappe avec une force incroyable", laisse tomber Michèle Leoni, du restaurant Da’Mitchou et président de l’Ebarf (syndicat des établissements balnéaires de la Riviera Française). Elle est dépitée. Son petit coin de paradis, elle le protège du mieux qu’elle peut, chaque année. Mais même les sacs de sable de deux tonnes chacun – qu’elle réserve pour sa plage en saison mais qui font également barrage aux coups de mer – ont été éventrés, vidés.

Solidarité entre plagistes

Photo R.D..

Photo Jean-François Ottonello.

Tables renversées, vaisselle brisée, bâches plastiques arrachées. L’eau n’a rien épargné et la force des vagues a tout renversé. Michèle Leoni poursuit: "Racheter cinquante verres, c’est rien. Mais il y a tout le reste. Ce sont des sommes considérables. Sans compter que pour retirer le sable et les pierres, je vais devoir louer un engin. Tout ça n’est pas pris en charge par les assurances !" Heureusement, tous les plagistes se sont fédérés. Bottes, pelles, balais: ils ont dégagé ce qu’ils pouvaient sur la terrasse. Ils ont aussi reçu la visite du maire et d’élus, venus témoigner leur soutien.

Je ne pouvais pas rester là, à regarder la Méditerranée à détruire mon restaurant.

"Seulement, la mer a continué de déferler. On a eu des vagues de quatre mètres ! A midi, j’ai décidé de partir. De ne pas rester là, à regarder la Méditerranée détruire mon restaurant." Michèle Leoni reviendra demain... Pour s’occuper de son site mais aussi de celui des autres. "Da’Mitchou prend les vagues frontalement. Nous sommes toujours les plus touchés. Mais tout le monde l’a été. Il y a du boulot partout." Et beaucoup de peine, aussi.

La mer leur donne raison

Photo R.D..

Leurs restaurants, ils les perdent le 31 août 2023 si le cahier des charges de la DSP n’est pas révisé. Les Mentonnais ont fait leurs calculs, ils ne pourront pas assurer une démolition, une reconstruction, l’achat de nouveau matériel, la location d’un lieu pour stocker leurs matelas hors saison, etc. Un engagement estimé entre 550 000 et 700 000 euros. Couplé à une redevance annuelle pour l’occupation du domaine public maritime qui grimpe et à une réduction de 35 % de la surface d’exploitation.

Le bon côté de ce coup de mer, c’est qu’il leur permet de réaffirmer ce dont ils sont certains: "La façon dont ont été conçues les structures existantes est fiable ! Jamais elles n’ont été arrachées par la mer!" insiste la présidente de l’Ebarf. Avant de souligner: "Ils veulent que l’on pose des blocs vitrés ! Ce sont des milliers de petits bouts de verre que nous aurions eu à déblayer ce matin!" Il y a un autre point sur lequel les plagistes ne démordent pas: "Il faut travailler sur la protection de la baie. La ramener à ce qu’elle était il y a 20 ans. On a un vrai problème technique ici. Il faut réparer et désensabler ! Sans un minimum de profondeur, les vagues déferlent avec une violence sans pareil!" Ils le martèlent. C’est pour eux, un vrai serpent de mer, bien plus prioritaire que de métamorphoser des lots très exposés.

Du côté de la Ville, peu de dégâts mais une réflexion sur l’endiguement "Nous avons assisté à un sacré coup de mer, pas habituel à cette période de l’année", commente le premier adjoint, Christian Tudès. Qui décrit un phénomène étrange: une mer plate au large, mais des vagues se formant à 50 m du rivage. "Tout le pied de mer au niveau du casino a été raboté. Au niveau des plages privées de Garavan, on a pu constater que la dalle mise en place avec des micropieux avait supporté le choc. Les structures existantes ont tenu", résume l’élu. Précisant que la Ville n’a essuyé aucun dégât matériel. Quant au nettoyage de la voirie, il a rapidement pu être fait ; le temps d’éjecter les galets sauteurs. Le bord de mer était encore coupé en soirée, tant que le phénomène de houle persistait et que des matériaux continuaient à être charriés. "Nous avons pu vérifier le système d’alerte des homologues italiens – les polices municipales de Menton et de Vintimille se relaient les informations – pour éviter que des personnes aient une mauvaise surprise en tombant sur une route coupée." En attente du feu vert Sans gravité pour l’intégrité des personnes, le coup de mer vécu hier requestionne en revanche le dossier de l’endiguement des baies est et ouest. "Les services de l’État sont réticents par rapport à la baie ouest pour des raisons environnementales. Mais rien ne s’y oppose à Garavan. Nous avons récemment réussi à déconnecter les deux zones", expose le premier adjoint. À l’est de Menton, contrairement à l’ouest, des digues existent déjà, mais elles sont déficientes. "L’eau ne circule pas. Quand la mer est agitée, cela retire le sable du centre de l’anse pour en mettre sur les côtés…", poursuit-il. Évoquant le projet – déjà bien avancé – de faire une extension du T et de permettre une meilleure circulation de l’eau. Nous sommes incapables de savoir quand de tels phénomènes surviendront, d’où l’importance de cet endiguement. "C’est pour accélérer les travaux que nous avons milité pour déconnecter les deux projets. Comme de tels dossiers sont extrêmement longs et complexes", complète le maire. Avant d’ajouter qu’au regard de la submersion vécue hier, il entend désormais insister, avec ses services, pour obtenir l’autorisation de réaménager les digues à l’est. "On a le financement, les travaux seront gérés par la Carf. Pour une durée estimée à 6 mois", détaille Yves Juhel. Désireux d’obtenir le feu vert au plus vite pour que le chantier soit terminé avant la saison 2024 et le lancement de la nouvelle DSP. "Nous sommes incapables de savoir quand de tels phénomènes surviendront, d’où l’importance de cet endiguement", conclut-il. Réaffirmant son soutien et sa solidarité à l’égard des plagistes concernés.

L’installation des tribunes retardée

Photo Jean-François Ottonello.

Parmi les conséquences insoupçonnées du coup de mer : la Fête du citron. Ou, plus précisément, ses préparatifs.

"Les blocs de protection pour la tribune C ont été disloqués. Nous sommes obligés de réorienter le dispositif", indique le premier adjoint, Christian Tudès. Conscient que cette manœuvre sera complexe, entre autres pour ne pas trop impacter les professionnels à proximité.

De son côté, le maire, Yves Juhel, souligne que deux à trois jours seront perdus pour l’installation desdites tribunes.

Dès hier, une mesure a été prise pour pallier ce retard: "J’ai demandé aux restaurateurs de fermer leur terrasse une semaine plus tôt que d’habitude." La bonne tenue de la Fête du citron en dépend, précise-t-il.