Les ascenseurs de la gare de Monaco (partiellement) remis en service après un mois d'arrêt

Depuis 11h45 ce jeudi, quatre des six principaux ascenseurs de la gare de Monaco-Monte-Carlo ont été remis en fonction au plus grand bonheur des usagers du train. Ils avaient été mis à l'arrêt forcé le 12 octobre après des chutes de pierre dans les gaines d'ascenseurs à cause d'un chantier voisin.