Érosion, montée des eaux... les maires du littoral demandent qu'on "trouve un chemin raisonnable"

Yannick Moreau, président de l’Anel ; Jean-Pierre Giran, maire d’Hyères ; et Gil Bernardi, maire du Lavandou (de gauche à droite). Photo DR.

Il n’y a pas plus soucieux de l’avenir qu’un élu du littoral. Sommé d’anticiper des changements majeurs qui feront bouger le trait de côte de sa commune, face à la mer ou face à l’océan.

Faut-il construire une digue, ou pas, laisser faire la nature et anticiper les zones d’érosion, ou bien lutter de toutes ses forces contre les vagues? Attention, sujet sensible.

Voilà tout l’objet de la venue de l’Association nationale des élus du littoral (Anel) à Hyères, ce mercredi, pour une réunion qui a rassemblé une cinquantaine d’élus de la façade méditerranéenne.

"On cherche le partage d’expérience. La loi nous impose de dire l’avenir, quelles zones seront rayées de la carte, lesquelles doivent être repositionnées, ou bien protégées, situe Yannick Moreau, président de l’Anel et maire des Sables d’Olonne (Vendée). Nous demandons un traitement au cas par cas. Il n’appartient pas, avec des jumelles depuis la Tour Eiffel, de savoir ce qu’il faut faire sur le terrain."

"La quintessence de ce problème à Hyères"

Alors chaussons les jumelles pour voir tout proche, sur le Tombolo de Giens, exemple tout trouvé des divergences de vues entre le pouvoir local et celui du ministère. "L’exemple hyérois est la quintessence de cette problématique de terrain. Le maire d’Hyères a raison, car ce patrimoine est exceptionnel. Il serait impossible de ne rien faire s’il fallait sauver le Mont Saint-Michel, poursuit Yannick Moreau, qui représente plus de 400 maires. Les élus du littoral sont plus forts avec l’association, pour porter une parole et obtenir, auprès des ministères, des arbitrages applicables."

Motif de colère à peine rentrée, pour Jean-Pierre Giran, le maire d’Hyères, qui se demande pourquoi telle commune varoise aurait le droit "de construire des kilomètres de digues", quand sa propre ville ne pourrait pas défendre "un littoral de très grande qualité, avec une digue sous-marine de 400m de long".

Jean-Pierre Giran livre le fonde de sa pensée: "Là, c’est la dimension idéologique qui est importante. Le préfet est sous contrainte. Vouloir le retour à la nature, c’est la “deep écologie". »

À son sens, "ce n’est pas le ministre qui décide, c’est l’État profond (sic). L’administration est très dure."

Le président de l’Anel décrit la situation par ces mots: "Le littoral n’est pas un musée, il y a du logement, de l’activité, de l’emploi." Yannick Moreau critique l’amoncellement des normes, "toutes conjuguées, elles sont inapplicables". Voilà de quoi plaider en haut lieu et sous peu (lire ci-dessous), pour la nécessité de "trouver un chemin raisonnable".

Inviter la ministre, pour découvrir entre autres le tombolo de Giens, c’est la proposition faite par Gil Bernardi président du Syndicat des communes du littoral varois à la secrétaire d’État Bérangère Couillard, chargée de l’écologie.

Celui qui est aussi maire du Lavandou travaille sur les données d’élévation du niveau de la mer et les effets de l’érosion, dans son territoire. "Plusieurs communes se sont inscrites de façon volontaire dans une démarche de cartographie du territoire. À l’avenir, les cartes vont devenir officielles et seront prises en compte dans les documents d’urbanisme", explicite Gil Bernardi.

Le Var est "département pilote", mais tout ce que la France compte de littoral est concerné. "À Biarritz, si la falaise s’effondre, c’est la ville qui tombe avec", pointe l’Anel.

Faire bouger le cadre actuel, posé de façon trop imprécise par la loi Climat et résilience. Voilà l’ambition de l’Anel, association nationale des élus du littoral, à l’orée d’une concertation, qui justement aurait fait défaut par le passé.

"La loi sur l’érosion a été adoptée aux forceps, nous privant d’une réelle consultation, exprime Yannick Moreau, président de l’Anel. Une nouvelle concertation sur une stratégie trait de côte vient d’être engagée, qui doit fixer un cadre plus précis pour agir."

Un comité national du trait de côte devra livrer son plan, d’ici l’automne 2024. "On parle de dix milliards d’euros pour gérer la question de l’érosion. Si le littoral est en première ligne du changement climatique, les communes du bord de mer ne peuvent pas en porter la charge financière seule."

Ce qui met les élus sur la défensive est le transfert de compétence et de charge, opéré par la loi climat, au profit des communes, mais sans les mécanismes de financement qui vont avec.

Il y a un an, l’Anel, mais aussi l’association des maires de France, a saisi le conseil d’État, pour contester l’ordonnance relative à "l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte". Les élus attendent une clarification.

