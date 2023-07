En Suisse, le corps d'un alpiniste allemand retrouvé sur un glacier, 37 ans après sa disparition

Les restes d'un alpiniste allemand, porté disparu depuis 1986, ont été retrouvés sur un glacier dans les Alpes suisses, selon un communiqué de la police cantonale du Valais publié jeudi.

En raison du réchauffement climatique, le recul des glaciers fait apparaître de plus en plus souvent des alpinistes, dont la disparition avait été signalée il y a plusieurs décennies.

Plusieurs restes humains découverts

Le 12 juillet, des alpinistes ont ainsi découvert des restes humains ainsi que plusieurs pièces d'équipement sur le glacier du Théodule, dans le sud de la Suisse.

Ces restes ont été transportés au service de médecine légale de l'Hôpital du Valais à Sion, pour y être examinés.

"Une comparaison par ADN a permis d'établir qu'il s'agissait bien de l'alpiniste disparu depuis septembre 1986", a indiqué la police valaisanne.

Cet alpiniste allemand, alors âgé de 38 ans, avait été porté disparu après ne pas être rentré d'une randonnée en montagne. Les recherches menées à l'époque n'avaient pas abouti.

Une épave d'avion découverte en août 2022

En août 2022, c'est l'épave d'un avion qui s'est écrasé dans les Alpes suisses en 1968 qui avait été découverte sur un glacier plus de 54 ans après. Les restes de l'appareil étaient apparus sur le glacier d'Aletsch, dans le sud-ouest du canton de Wallis, près des sommets de la Jungfrau et du Monch.

"Les investigations ont permis de déterminer que les pièces proviennent de l'épave d'un Piper Cherokee, immatriculé HB-OYL, qui s'est écrasé à cet endroit le 30 juin 1968. Les travaux de récupération seront entrepris dès que possible", avait déclaré la police dans un communiqué.

Le journal régional 24 Heures précisait qu'à bord se trouvaient un enseignant, un médecin-chef et son fils, tous originaires de Zurich. Leurs corps avaient été retrouvés à l'époque, mais pas l'épave. "A l’époque de l’accident, il y a plus de cinquante ans, les moyens techniques pour récupérer une épave d’avion dans un terrain difficile étaient limités", ajoute la police.

24 Heures rapportait que c'est un guide de haute montagne qui a découvert l'épave pendant une expédition dans le secteur. En raison du changement climatique et de la fonte du glacier, l'itinéraire a changé et passe désormais là où les morceaux d'avion ont été trouvés.

Un déficit de glace allant jusqu'à 50% sur certains glaciers suisses

"Si les quantités de neige recouvrant les glaciers suisses ont atteint cette année un niveau environ 30% inférieur à la moyenne des dernières 10 années, "il y a même des régions avec un déficit allant jusqu'à 50%", a indiqué Matthias Huss, le responsable du Réseau suisse de relevés glaciologiques (GLAMOS) et son équipe, ont procédé à une campagne de mesures sur une quinzaine de glaciers suisses.

Dans les Alpes, les glaciers ont battu des records de fonte en raison d'une combinaison de faible enneigement hivernal, de l'arrivée de poussière saharienne en mars 2022 et de vagues de chaleur entre mai et début septembre. En Suisse, la situation était particulièrement dramatique, les glaciers ayant perdu 6% de leur volume de glace entre 2021 et 2022, contre un tiers entre 2001 et 2022.

M. Huss est frappé par la rapidité avec laquelle le volume des glaciers diminue d'année en année. "2022 était un record absolu. Et ce qui me frappe c'est que maintenant, à la fin de l'hiver, on a encore une fois une situation qui est très spéciale".