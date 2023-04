Des aurores boréales spectaculaires observées cette nuit dans les Alpes

À nos latitudes, le phénomène est très rare. Pourtant, si vous étiez de sortie dimanche soir dans les Alpes, du sud des Hautes-Alpes aux stations de ski iséroises, vous avez peut-être aperçu des aurores boréales en levant la tête.

Les aurores boréales sont provoquées par le contact entre le vent solaire, l'éjection de gaz du Soleil et la haute atmosphère, ce qui explique qu'elles s'observent habituellement dans les pays plus proches des pôles nord et sud. Parfois, elles "descendent" plus bas, comme ce fut le cas dimanche soir, aux alentours de 23h.

Un moment magique que certains internautes n'ont pas raté et qu'ils ont partagé sur les réseaux sociaux, comme ce photographe ou cette entreprise de webcams.

Des lueurs vertes observées partout en France

Les Alpins n'ont pas été les seuls à avoir la chance d'assister à ce spectacle. D'autres clichés ont été pris, notamment dans le nord, mais aussi dans le centre de la France. Petit florilège.

Quelle nuit incroyable !

Aurores boréales dans le ciel auvergnat il y’a 30 minutes environ lors d’une ultime éclaircie.

J’étais au nord d’Issoire.

Incroyable..#AuroraBorealis #auroreboreale #auvergne pic.twitter.com/mrseW4h3t7 — Alexis Linant 🧙 (@alexislintS) April 23, 2023

Les prochaines aurores boréales en France devraient pouvoir être observées en 2025, puisque le Soleil atteindra le pic d'activité de son cycle en juillet de cette même année, selon la Nasa.