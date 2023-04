De nouvelles canicules? Météo-France annonce les grandes tendances pour le début de l'été

Va t-on vivre un nouvel été caniculaire? Vous êtes sans doute nombreux à vous poser la question, après le cru 2022 qui a battu tous les records.

Et on commence à y voir plus clair: ce lundi 24 avril, Météo France a révélé son bulletin mensuel des grandes tendances pour mai, juin et juillet.

Chaque mois, cette publication consiste à analyser l'état du système climatique dans sa globalité, pour pouvoir dessiner des perspectives météorologiques et essayer de prévoir certains épisodes climatiques.

Le thermomètre risque de monter au-dessus des normales de saison

Côté températures, les premières tendances sont aux grosses chaleurs: il y a 50% de chances que l'on dépasse les moyennes de saison, selon le bulletin de Météo-France, ce qui pourrait éventuellement mener vers de nouveaux épisodes caniculaires.

C'est le scénario le plus probable pour la France mais aussi pour "une grande partie de l'Europe, notamment du Sud". Avec seulement 20% de probabilité, on semble s'écarter pour le moment d'un début d'été plus froid que la moyenne.

La plus grande probabilité est celle d'un début d'été plus chaud que la normale Infographie ©Météo-France DR.

Incertitude du côté des précipitations

La pluie s'est faite rare en France cet hiver, et pour le moment, impossible de prévoir si la tendance va se poursuivre ces prochains mois.

Entre mai et juillet, Météo-France annonce qu'il y a autant de chances que l'on ait un été plus sec que la normale, ou plus humide, ou bien même conforme aux normales de saison.

Le risque d'une aggravation de la sécheresse suscite déjà l'inquiétude, notamment dans les Alpes-Maritimes.

Ce ne sont pas des prévisions, mais des projections

Il est important de rappeler que ce bulletin à trois mois ne parle pas de prévisions météorologiques mais bien de tendances.

Météo-France rappelle qu'on ne peut pas "prévoir le détail des conditions météorologiques des prochains mois jour par jour ou même semaine par semaine" aujourd'hui. Impossible donc d'écarter totalement un scénario.