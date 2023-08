Connaissez-vous la signification cachée du mot "canicule"?

Elle s'est installée dans nos départements, nous fait souffrir à nouveau depuis cinq nuits consécutives, après un épisode de plusieurs semaines en juillet, dans ls Var et les Alpes-Maritimes.

La canicule, de plus en plus présente dans le Sud de la France en été, fait beaucoup parler. On sait qu'elle se caractérise par la faible amplitude entre les températures du jour et de la nuit. Ainsi, le record absolu de chaleur nocturne a été battu dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 août à Nice, avec 28,6°C. Le précédent record datait du 7 août 2015, avec 28,1°C.

Mais d'où vient le mot "canicule"?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, "canicule" signifie... "petite chienne". C'est ce que nous apprend, dans son passionnant blog spécialisé en linguistique "Sur le bout des langues", hébergé par le journal L'Express, le journaliste Michel Feltin-Palas.

Il faut en effet "remonter au latin et, accessoirement, disposer de quelques notions d’astronomie", explique-t-il. Une étymologie confirmée par le dictionnaire Larousse: "canicula" signifie bien "petite chienne", d'après le nom donné à l'étoile Sirius.

De fait, il s'agit peu ou prou de l'époque où l'étoile Sirius "se lève avec le Soleil et qui, dans l'Antiquité, coïncidait approximativement avec le début de l'été en Égypte". Comptez, grosso modo, du 14 juillet au 15 août, ce qui correspond à peu près à nos périodes les plus chaudes du monde contemporain, dans l'hémisphère Nord.

"Canis major" et "canicula"

"Le rapprochement s’éclaire lorsque l’on sait que le savant romain Varron avait surnommé 'canicula Sirius', l’étoile principale de la constellation du Grand Chien, laquelle qui tire son nom de sa forme particulière", poursuit Michel Feltin-Palas.

"Sirius marque en effet le cou du chien ; Wezen la base de la queue ; Murzim et Adhara la patte avant et la patte arrière, etc. Canis major, c’est donc le Grand Chien. Et canicula, par opposition, la petite chienne."

"Le rapport avec les températures étouffantes que nous avons à supporter? Vue d’Europe, Sirius est particulièrement visible entre le 24 juillet et le 24 août, période de forte chaleur", confirme-t-il.

"Cette coïncidence avait conduit les Anciens à établir un lien entre l’apparition de cette étoile et les températures élevées. Les Egyptiens, avant les Romains, avaient d’ailleurs opéré ce même rapprochement puisque la déesse Sopdet, personnification de l’étoile Sirius, était traditionnellement représentée accompagnée d’une chienne."