[CARNET DE BORD] "Cette sécheresse interroge sur la disponibilité future en eau"

Qui est l’interlocuteur et pourquoi il participe ?

Gaétan Heymes est météorologue au centre de Briançon de Météo France. "Je couvre toute la partie Alpes du Sud avec la partie montagne pour les Alpes-Maritimes", explique-t-il. Levé tôt le matin, il est dès 5h45 à la station qu’il quitte vers 18 heures le soir. "Il faut préparer les premiers bulletins météo pour diffusion à 7h30", précise-t-il.

Cet ingénieur prévisionniste et nivologue a pour fonction la prévision, entre autres, des risques d’avalanches à partir d’observations émises en station de ski. Pour lui, la sécheresse est un sujet au long court qui a débuté dès l’été 2021. "L’hiver et l’été qui ont suivi ont été particulièrement secs", constate-t-il.

Donner un éclairage, se rendre compte qu’on est vulnérable face au manque d’eau lié à un déficit chronique de précipitations sont autant d’arguments qui l’ont enjoint à participer à l’initiative de Nice-Matin.

Quelle est la situation au 26 avril?

"Elle est mauvaise car il n’y a pas eu d’épisode pluvieux significatif."

Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

"Au niveau du mois d’avril, on est à un déficit en moyenne de 60 à 70% sur les deux départements", poursuit Gaétan Heymes.

Un déficit néanmoins plus important dans le Var que dans les Alpes-Maritimes.

"Pour être plus précis, on est à 80% dans le Var et à 65% dans les Alpes-Maritimes."

Ce dernier département a été un peu plus épargné en raison de petits épisodes pluvieux à l’intérieur des terres.

Le météorologue détaille encore un peu plus. Sur le littoral, on a des cumuls inférieurs à 10 mm, dans le moyen-pays maralpin, on monte à une cinquantaine de mm localement. Dans le Var, on trouve des pointes à 30, 40 mm.

"Prenez un endroit comme Coursegoules (06) où on enregistre normalement jusqu’à 120 mm, constate-t-il. On est à 65 mm."

Autre conséquence, l’indice d’humidité des sols est particulièrement bas que ce soit dans les Alpes-Maritimes ou le Var.

"Ça se traduit par une sécheresse des sols caractéristique d’habitude plus de fin-juin, début juillet, poursuit Gaétan Heymes. Il y a donc de moins en moins d’eau pour la végétation."

Lueur d’espoir à l’horizon, s’il va faire chaud et sec encore quelques jours, il devrait pleuvoir pour le week-end du premier mai. Des quantités certes incertaines… "mais c’est un petit signal et ça peut permettre d’améliorer temporairement l’humidité des sols et profiter à la végétation."

Quelle est votre action actuellement ?

"Cette sécheresse interroge sur la disponibilité future en eau, notamment sur le pourtour méditerranéen", constate Gaétan Heymes.

Ses collègues de Météo France sont beaucoup sollicités dans les comités de ressources en eau, particulièrement actifs en prévision de la sécheresse estivale.

Les professionnels observent aussi attentivement le niveau des nappes, recensé sur le site du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).

"Dans les Alpes-Maritimes et le Var, là où il y a des nappes phréatiques, il y a des risques de sécheresse", observe Gaétan Heymes.

Le météorologue se dit heureux que le terme de “sobriété” soit désormais généralisé à l’eau, "car un changement de comportement à grande échelle est indispensable pour s'adapter à ce type d'événements de sécheresse de grande ampleur."

Il confie ne plus laver sa voiture et conseille : "Indirectement, on peut économiser de l'eau en évitant d'acheter des fruits / légumes trop consommateurs d'eau et d'irrigation en provenance de régions semi-arides (les fraises du sud de l'Espagne par exemple)."

Quelles sont vos réflexions sur la sécheresse qui frappe le territoire ?

"Il ne faudrait pas que l’été soit trop chaud, commente-t-il, mais ce n’est pas ce qui se profile."

Il avoue ne pas pouvoir regarder au-delà de dix jours.

"Au delà de ce délai c’est beaucoup plus complexe à interpréter donc je surveille à intervalle régulier."