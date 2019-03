À tout anniversaire son lot de surprises. Dernière en date du côté du Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC), la venue, ce samedi à Monaco, de Wesley Snipes (Demolition Man, Money Train, U.S. Marshals, Player…).

L’acteur américain, dont on apprenait ces derniers jours qu’il pourrait renfiler son costume de chasseur de vampires (Blade) à l’initiative de Marvel, rejoint un sacré casting de stars. "Le grand Wesley Snipes en personne sera présent en conférence et séances photos, à la cool avec nos visiteurs", se félicitent les équipes du MAGIC et son directeur, Cédric Biscay.

De Christophe Lambert

à Shenmue III

et Game of thrones

Un an après la venue de Dolph Lundgren (Rocky IV etV, Universal Soldier, Aquaman, Creed II…), les stars des films d’action des années 80-90 sont encore à l’honneur avec la présence, également en dédicaces, de Christophe Lambert (Subway, Greystoke, Highlander…)

La promesse d’une douce nostalgie pour les 3.000 visiteurs attendus – gratuitement – au cinquième anniversaire de ce salon réputé, avant tout, pour son concours international de cosplay – des fans se déguisant et incarnant des personnages virtuels sur scène – et son casting 5 étoiles dans l’univers des mangas, comics ou jeux vidéos.

Les fans du jeu d’aventure Shenmue (PS4 et PC) sont ainsi d’ores et déjà en émoi. Samedi, de nouvelles images inédites du 3e opus – attendu depuis 18 ans ! – seront dévoilées en présence du créateur du jeu, Yu Suzuki, de retour avec sa franchise phare produite en collaboration avec Shibuya Productions. "Il y aura une énorme exclusivité pour quelques invités: voir tourner le jeu pour la première fois", promet même Cédric Biscay.

Une conférence lunaire avec le père d’Albator

La société monégasque, organisatrice du MAGIC, a même prévu une vraie aventure pour ses visiteurs ! Quinze minutes dans un escape game monté en hommage au père des Marvel, Stan Lee, décédé en fin d’année dernière à l’âge de 96 ans.

Les super-héros seront partout au Grimaldi Forum avec, pêle-mêle, l’auteur de Yu-Gi-oH ! Kazuki Takahashi ; Chris Claremont, scénariste de X-Men ayant collaboré sur des Batman et Superman ; Didier et Lyse Tarquin, parents de la saga à succès Lanfeust de Troy ou encore William Simpson, storyboarder principal de la déjà culte série Game of Thrones (GOT) – dont le premier trailer de l’ultime saison fait le buz ces derniers jours – qui dessinera certains personnages en live.

Audacieux, le salon proposera aussi une conférence lunaire, qui fera date, coanimée par le géniteur d’Albator et Galaxy Express, Leiji Matsumoto et l’astronaute français, Jean-François Clervoy.

Tout ce beau monde aura peut-être l’occasion de se déhancher sur le "Mia" des héros de Marseille, IAM.Les tauliers et visionnaires du rap français seront membres du jury cosplay.

Quant au fameux blind-test, il reviendra à nouveau à Jacky (Club Dorothée) de le rythmer.