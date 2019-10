Voici le programme complet des projections de l’Institut audiovisuel de Monaco pour la saison 2019-2020

Le programme complet des projections

Charell de Mikhaël Hers, le 8 octobre

Voyage à Cythère de Théo Angelopoulos, le 22 octobre

Les Nibelungen de Fritz Lang le 3 novembre en ciné-concert à l'opéra

Nous irons à Monte-Carlo de Jean Boyer le 12 novembre

Stalker d'Andreï Tarkovski le 26 novembre

Transit de Christian Petzold le 3 décembre

Le Bal d'Ettore Scola le 15 décembre

La parenthèse rose de Blake Edwards le 17 décembre

Notre pain quotidien de King Vidor le 7 janvier

The world de Jia Zhangke le 21 janvier

To be or not to be d'Ernst Lubitsch, le 4 février

Réminiscences d'un voyage en Lituanie de Jonas Mekas, le 11 février

La ruée vers l'or de Charlie Chaplin, le 25 février

Maine océan de Jacques Rozier, le 3 mars

Halfaouine, l'enfant des terrasses de Férid Boughedir, le 13 mars

Touki Bouki de Djibril Diop Mambéty le 24 mars

Sunstone de Felipa César et Louis Henderson, le 31 mars

Le prisonnière du désert de John Ford, le 7 avril

Les joeurs d'échecs de Satyajit Ray, le 14 avril

Mafioso d'Aberto Lattuada, le 28 avril

Le carrosse d'or de Jean Renoir, le 12 mai

Ciné conférence Monaco et l'automobile, le 28 mai

L'émigré de Youssef Chahine, le 2 juin

Le Havre d'Aki Kaurismaki, le 9 juin

Pour chaque film, les bandes annonces sont visibles sur www.toutlartducinema.mc